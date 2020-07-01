Парацетамол появится в аптеках Казахстана в ближайшие дни

Парацетамол и другие лекарственные средства, пользующиеся спросом у казахстанцев, скоро появятся в аптеках Казахстана, предает корреспондент zakon.kz.
Действительно, некоторые препараты раскупили в аптеках страны. Это жаропонижающие препараты, такие как парацетамол. Я хочу сказать, что у нас в стране зарегистрировано более 80 видов парацетамола, это и таблетированные формы, свечи, сироп. (…) Парацетамол уже развозится по аптекам страны. Он уже есть в Алматы, доступен в аптеках Карагандинской области, городе Нур-Султан. В ближайшие 2-3 дня будет доставлен в остальные регионы, - сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.
Кроме того, в аптеках не хватает антиретровирусных препаратов - это ингавирин и тамифлю. Они, по словам вице-министра здравоохранения, также в ближайшее время будут завезены в аптеки.
Препарат ингавирин в количестве 70 тыс. упаковок будет завезен до конца недели. Препарат тамифлю в количестве 49 тыс. упаковок также до конца недели поступит в аптеки. Антибактериальные препараты, которые производятся нашими отечественными производителями, уже поступили в сеть, - добавила Бюрабекова, подчеркивая, что эти препараты не применяются при лечении коронавирусной инфекции.
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