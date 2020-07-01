Казахстанка стала главным тренером хоккейного клуба в США

Казахстанка Булбул Картанбаева стала главным тренером хоккейного клуба Princeton Tiger Lilies в США, передает Today.kz.



Об этом сообщило посольство США в Казахстане.



"Поздравляем казахстанку Булбул Картанбаеву с назначением на должность главного тренера хоккейного клуба США Princeton Tiger Lilies, штата Нью-Джерси! Булбул стала первой в истории представительницей Казахстана в женской лиге NWHL, подписав контракт с американским клубом "Метрополитен Риветерс" в прошлом году", - говорится в сообщении на странице посольства в Instagram.



Булбул Картанбаева была форвардом женского хоккейного клуба "Томирис". За национальную сборную Казахстана она выступает с 2011 года.