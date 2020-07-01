Евросоюз открыл внешние границы для 15 стран

Европейский союз отменяет ограничения на поездки для жителей 15 стран с 1 июля, передает Tengrinews.kz.



Данная информация появилась на сайте Европейского совета. Во вторник Совет министров Европы договорился снять ограничения для жителей 15 стран с наиболее благополучной эпидемиологической ситуацией. В совете отмечают, что эти страны проводят эффективный контроль над COVID-19, исходя из числа случаев заболевания на 100 тысяч человек.



В список стран вошли: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Китай также оказался в списке, но с условием, что жителям ЕС будет разрешен въезд на территорию КНР.



Туристы из вышеперечисленных стран смогут беспрепятственно попасть в Европу и свободно путешествовать по всей Шенгенской зоне, которая включает 22 страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.



Список стран будет пересматриваться каждые две недели. Документ является рекомендацией для членов ЕС, которые могут ввести собственные ограничения на поездки иностранных туристов.