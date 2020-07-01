«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Июля
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.93 KZT
  • €1 = 452.52 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Евросоюз открыл внешние границы для 15 стран

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Евросоюз открыл внешние границы для 15 стран
Фото ©REUTERS
Европейский союз отменяет ограничения на поездки для жителей 15 стран с 1 июля, передает Tengrinews.kz.

Данная информация появилась на сайте Европейского совета. Во вторник Совет министров Европы договорился снять ограничения для жителей 15 стран с наиболее благополучной эпидемиологической ситуацией. В совете отмечают, что эти страны проводят эффективный контроль над COVID-19, исходя из числа случаев заболевания на 100 тысяч человек.

В список стран вошли: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Китай также оказался в списке, но с условием, что жителям ЕС будет разрешен въезд на территорию КНР.

Туристы из вышеперечисленных стран смогут беспрепятственно попасть в Европу и свободно путешествовать по всей Шенгенской зоне, которая включает 22 страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Список стран будет пересматриваться каждые две недели. Документ является рекомендацией для членов ЕС, которые могут ввести собственные ограничения на поездки иностранных туристов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика