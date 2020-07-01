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Себестоимость ПЦР-теста составляет 833 тенге: Ответ Минздрава

Просмотров:1058 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Себестоимость ПЦР-теста составляет 833 тенге: Ответ Минздрава
Фото: freepik.com/prostooleh
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова рассказала, почему ПЦР-тест в Казахстане стоит 10,5 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

«Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что правительством выделяется почти 1 млрд тенге на покупку 1,2 млн ПЦР-тестов, если разделить 1 млрд на 1,2 млн, то получается, что себестоимость одного теста 833 тенге. Почему за один ПЦР-тест в лабораториях приходится платить от 11 до 20 тыс тенге?», — спросили у Бюрабековой.

Чиновница ответила, что оплата производится не за тест, а за услугу ПЦР-тестирования, которая включает в себя также расходные материалы, необходимые для проведения процедуры.

«То есть это более 40 наименований лабораторных изделий: наконечники, зонты для забора материала, пробирки с транспортной средой и так далее. Это достаточно большое количество, в том числе средства защиты для медицинского персонала, заработная плата.

То есть это комплекс, который оплачивается за услугу и поэтому стоимость была и сейчас в наших лабораториях Наццентра экспертизы, они проводят ПЦР-тестирования, в пределах 10,5 тыс тенге», — сказала она.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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kochevneg (Посетители) Сегодня, 16:15
833 тенге тест и 9.700 тенге расходные материалы??

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • dom555
  • Ну Ну
  • веснушка
  • Леська
  • татарка
  • Freeman81
  • Актау362
  • Toryn
 mer (Посетители) Сегодня, 15:15
Ну чё, теперь понятна вся система обдирания населения на медуслугах,там заложены и все их нештяки, машины, путёвки в тёплые страны, такси, и прочее.. Бизнес на крови...
 
 

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