Себестоимость ПЦР-теста составляет 833 тенге: Ответ Минздрава

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова рассказала, почему ПЦР-тест в Казахстане стоит 10,5 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
«Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что правительством выделяется почти 1 млрд тенге на покупку 1,2 млн ПЦР-тестов, если разделить 1 млрд на 1,2 млн, то получается, что себестоимость одного теста 833 тенге. Почему за один ПЦР-тест в лабораториях приходится платить от 11 до 20 тыс тенге?», — спросили у Бюрабековой.
Чиновница ответила, что оплата производится не за тест, а за услугу ПЦР-тестирования, которая включает в себя также расходные материалы, необходимые для проведения процедуры.
«То есть это более 40 наименований лабораторных изделий: наконечники, зонты для забора материала, пробирки с транспортной средой и так далее. Это достаточно большое количество, в том числе средства защиты для медицинского персонала, заработная плата.
То есть это комплекс, который оплачивается за услугу и поэтому стоимость была и сейчас в наших лабораториях Наццентра экспертизы, они проводят ПЦР-тестирования, в пределах 10,5 тыс тенге», — сказала она.
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