Предлагаю запретить тои на два года - Аружан Саин

Уполномоченный по правам ребенка, руководитель общественного фонда "Милосердие" Аружан Саин предложила запретить тои на два года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В связи с мировой пандемией и пониманием, что ситуация будет длиться не год, а, как ВОЗ прогнозирует, она продлится до 22 года, так же считают многие ученые. Никакая система здравоохранения не выдержит нагрузки, если люди будут массово заболевать. Никто из нас не защищен, если на работу будут приходить сотрудники после свадеб, юбилеев и поминок, где столько контактов. И дети в садиках и школах - тем более. Да, дети легче переносят, но никто еще не знает, какие в итоге последствия этого коронавируса, но дети же переносят COVID-19 и тем самым могут заразить своих близких взрослых, бабушек и дедушек", - заявила Аружан Саин.



Кроме того, Саин отметила, что люди берут даже кредиты на мероприятия, а сейчас, в период экономического кризиса из-за пандемии, многие просто не смогут вернуть кредит.



Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отнесла Казахстан к странам с ускоренным распространением коронавируса.



По данным ВОЗ на 1 июля, в мире выявлено уже более 10,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 500 тысяч человек скончались.