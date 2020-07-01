Об эффективности бараньего жира против коронавируса высказалась врач

На вопрос об эффективности лечения коронавируса бараньим жиром ответила заведующая отделением врачей ГП № 9 Мадина Омарова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал StopCov Almaty.
Врач Мадина Омарова ответила журналисту телеканала AlmatyTV, что по протоколу медработники не имеют права использовать противовоспалительные мази. И добавила, что қойдын майы (бараний жир) применяли наши предки, но сейчас ему на смену пришли современные мази.
"Қойдын майы - это народное средство, наши предки применяли, а сейчас в таком развитом производстве имеются противовоспалительные разные кремы и мази. По протоколу у нас мази не рекомендуются. Мы соблюдаем протокол от 15 июня 2020 года, поэтому нас нет таких мазей", - рассказала она.
Напомним, на сегодня 41 065 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане, из них 188 летальных случаев, 13 614 человек вылечились.
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