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Об эффективности бараньего жира против коронавируса высказалась врач

Просмотров:1114 Опубликовано: Сегодня, 16:34
Об эффективности бараньего жира против коронавируса высказалась врач
Иллюстративное фото: smi44.ru
На вопрос об эффективности лечения коронавируса бараньим жиром ответила заведующая отделением врачей ГП № 9 Мадина Омарова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал StopCov Almaty.

Врач Мадина Омарова ответила журналисту телеканала AlmatyTV, что по протоколу медработники не имеют права использовать противовоспалительные мази. И добавила, что қойдын майы (бараний жир) применяли наши предки, но сейчас ему на смену пришли современные мази.

"Қойдын майы - это народное средство, наши предки применяли, а сейчас в таком развитом производстве имеются противовоспалительные разные кремы и мази. По протоколу у нас мази не рекомендуются. Мы соблюдаем протокол от 15 июня 2020 года, поэтому нас нет таких мазей", - рассказала она.

Напомним, на сегодня 41 065 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане, из них 188 летальных случаев, 13 614 человек вылечились.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:49
Скоро диагнозы на бараньих лопатках начнем ставить, медики кто в отпуске, кто сам болеет, кто уволился...
 
 

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