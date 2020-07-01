Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане

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Үкімет 5 шілдеден бастап 14 күнге карантин жариялау туралы (ол ұзартылуы да мүмкін) жоспарын ұсынды. Ертең Ведомствоаралық комиссияның отырысынан кейін Денсаулық сақтау министрі түсініктеме береді.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020
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