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Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане

Просмотров:6593 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство предложило ввести 14-дневный жесткий карантин с 5 июля, передает Tengrinews.kz.

"Правительство предложило 14-дневный карантин (который может быть продлен) с 5 июля. Завтра, после заседания межведомственной комиссии, прокомментирует министр здравоохранения", - заявил он в Twitter.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 17 )

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-2
  • babe
  • Vladimir7737
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Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 20:09
Цитата: КореннойОралман
Также учитывая то, что часть людей в скором времени может остаться совсем без работы.

Вы думаете? Можно поподробнее?
 
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  • almaty2018
  • Vladimir7737
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 20:03
На самом деле было бы разумно - запретить перемещние на выходных, дав возможность людям продолжить работу в будние дни. Ввести ограничения и строго наказывать за их несоблюдение. Нельзя все закрывать, как это было в марте, у людей нету денег. Если на две недели людей опять отправят по домам - что кушать то будут? Я сам лично знаю много семей, которые до сих пор не оправились от предыдущего карантина и если их опять домой загонят - у них просто не будет денег. Не у всех есть накопления и таких людей очень много.
Также учитывая то, что часть людей в скором времени может остаться совсем без работы.
 
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  • babe
  • синдбад
 бобер (Посетители) Сегодня, 19:59
Жаркая полемика... У всех накипело... Ребят, единственный вопрос: да кто нас с вами спрашивать о чем то будет? Что придумают, то и впарят, а мы ка обычно проглотим unsmile

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
-3
  • montgomery
  • fitter
  • Multiverse
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  • almaty2018
 babe (Посетители) Сегодня, 19:50
Короновирусная истерия во всей красе! Власти , аууу, вы, что творите ! Решили добить своим карантином все , что смогло выжить ! МСБ ещё не один год будет приходить в себя после мартовских «загонов»!
 
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  • montgomery
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 19:49
Новый министр знает что делает. Он собаку съел на этом.
 
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  • babe
  • Леська
 Riddik (Посетители) Сегодня, 19:47
Первый карантин сняли, и правительство в шоке, малый и средний бизнес не умер стал оживать, ввеси новый жёсткий карантин и добить бизнес. Скоро пенсионные накопления начнут дербанить.
 
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  • Freeman81
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 19:40
Почему-то не пишут про опыт Белоруссии, где не было этих ЧП-карантинов-локдаунов. Где люди просто работали, провели парад на 9 мая, провели чемпионат Европы по биатлону, короче, жили и живут полноценной жизнью. Если оценить смертность у стран-соседей, то показатели у белорусов выглядят не хуже.
Борьба с коронавирусом в Казахстане сродни борьбе с ветряными мельницами, описанной Сервантесом.

Скажите, в закрытии набережной 14-15 микрорайонов есть рациональный смысл? А в запрете пользования личным транспортом? А в ежедневном нагнетании коронаистерии через репродукторы?
Отдельно хочу услышать обоснование закрытия границ (местных, внутриреспубликанских, международных)? Ради чего их закрывают? Если в той же Турции меньше шансов подцепить заразу, чем у нас, то зачем её закрывать? А Китай в плане вируса вообще стерилен. В Греции вообще не регистрируется ковид.
Зачем нас хотят запереть в жарких и душных квартирах на 2 недели и больше? Где кончается логика и начинается маразм?

Хотите пример исторического маразма? Ортодоксальные евреи в Израиле занимаются любовью со своими жёнами через дырочку в простыне. Типа не должен мужчина касаться чистого женского тела. Так там даже правильные жёны не просто дырочку в ткани делают, а вышивают её разными узорами.
Вот такие же узоры наши псевдомедики-локдауны делают с нашим мозгом, закрывая нас.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 19:36
Цитата: Aльберт
Карантин необходимо вводить до осени, как минимум.

А толку, все равно никто ничего не соблюдает с умным или не умным видом. Вот и результат.
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:11
Цитата: markus
А как же кайфуша 6 июля? Уже же всё расписано...

Еще и 13 июля открытие Риксоса внука нашего первого заведение не ужели ему накроют медным тазом открытие он же столько бабла влил. rofl
 
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 Netti_pol (Посетители) Сегодня, 18:46
И сколько этот цирк еще будет продолжаться??? Сначала создали вид активной борьбы с короновирусом, а теперь ой, пневмония напала, а как же раньше с пневмонией справлялись, уже даже не пишут, что covid пишут пневмония, если они так успешно, справлялись, так хорошо освоили выделенные деньги , то где в таком случае результат?! И хватит уже пенять на народ, что не носят маски, перчатки и прочую хрень, пневмония была всегда и никто не ходил в защитных костюмах и не купался в санитайзерах и как-то выживали!!!! А вот то ,что этими масками довели до легочных инфекций это факт!!! И по чему ни слова , на что жить людям?! Может тогда чиновники продадут пару своих особняков и раздадут людям?! Мы и так до сих пор толком еще не работали , а нас опять карантин, а кто будет кормить моих детей, а как мне быть с моим ребенком инвалидом, которого помимо лечения которое у нас вообще не бесплатное, еще и обучать надо(а все эти карантины дают страшный регресс) , а на что, мне скажите уважаемые граждане рдеющие за карантин, платить за это обучение?! К вашему сведению одно занятие в 45 минут стоит 6500тг!! И это только у одного специалиста!!! Так что пожалуйста, боитесь, самоизоляцию ни кто не запрещал, сидите сколько хотите!!!!
 
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