Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане

Үкімет 5 шілдеден бастап 14 күнге карантин жариялау туралы (ол ұзартылуы да мүмкін) жоспарын ұсынды. Ертең Ведомствоаралық комиссияның отырысынан кейін Денсаулық сақтау министрі түсініктеме береді. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство предложило ввести 14-дневный жесткий карантин с 5 июля, передает Tengrinews.kz."Правительство предложило 14-дневный карантин (который может быть продлен) с 5 июля. Завтра, после заседания межведомственной комиссии, прокомментирует министр здравоохранения", - заявил он в Twitter.