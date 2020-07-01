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Минздрав: Лекарства будут отпускать не более двух-трёх упаковок в одни руки

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Минздрав: Лекарства будут отпускать не более двух-трёх упаковок в одни руки
Фото из открытых источников
В Казахстане ограничат продажу некоторых лекарств до нескольких упаковок в одни руки. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

"Антибактериальные препараты не применяются для лечения вирусной инфекции по протоколу лечения, который утверждён. Антибактериальная терапия – только для пациентов, находящихся в стационаре в связи с присоединением бактериальной инфекции, из-за которой возникает пневмония. Настоятельно рекомендую гражданам не заниматься самолечением, не применять самостоятельно антибиотики, когда есть признаки вирусной инфекции, строго действовать по памятке и чек-листу, который разработан и рекомендован, чтобы не сформировать антибиотикорезистентность, чтобы в последующем не получить осложнения при возникновении заболеваний", – сказала Людмила Бюрабекова.

Она отметила, что казахстанцы из-за пандемии купили медицинских препаратов на 138,8 млн тенге, и призвала людей не заниматься самолечением.

"Несколько регионов уже ограничили продажу лекарств, остальные также планируют заключать меморандумы с ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки – не более двух-трёх упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препарата, не более. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок годности, условия хранения и, соответственно, в таком большом объёме, в котором были проданы за последние две недели, точно дома никому не нужны", – сказала Людмила Бюрабекова.

Вице-министр сообщила, что люди с лёгкой и средней степенью тяжести болезни, которые лечатся на дому, могут получить бесплатные лекарства.

"В случае появления необходимости назначения антибактериальной терапии, у нас предусмотрено бесплатное лекарственное обеспечение. Рецепт выписывается в электронном виде. Все поликлиники сейчас бесплатно отпускают лекарства через свои аптеки и во многих регионах налажена доставка препаратов до дома пациента", – сказала она.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Expert
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:18
Если в семье болеют 4 человека, кому хватит 2 упаковки препарата? Назначение делают по телефону, рецепта нет, как быть таким семьям?
Берегите себя
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 20:12
?
(
вот пишут что уже есть эффективные протоколы лечения: противовирусное против рнк содержащих вирусов( изопринозин или ремдесивир) 3 раза в день , антибиотик азитромицин - три дня по таблетке , если нет результата, через 2 дня еще курс, аскорбинка (витамин С) 1000 мг в сутки, САМОЕ главное- против тромбов - клопидогрел, 75 мг раз в день, ну, и линекс-форте (пробиотик) против развивающейся от антибиотика диареи. Желательно, еще пропить 2 раза в день противомалярийный препарат, например, иммард 5 дней, чтобы понизить иммунный ответ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • Expert
  • Барабашка
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:54
non_alcoholic, походу они сами под препаратами
 
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  • Абвгд
  • Ну Ну
  • Василий Кравчук
  • PoZitron
  • Expert
  • Барабашка
  • Neo_454
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:42
Кто бы покупал лекарства, если бы бесплатно домой привозили? Скорая не приезжает, а вы о доставке лекарств на дом пишите, вы в каком измерении живёте?
 
 

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