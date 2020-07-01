Минздрав: Лекарства будут отпускать не более двух-трёх упаковок в одни руки

В Казахстане ограничат продажу некоторых лекарств до нескольких упаковок в одни руки. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.



"Антибактериальные препараты не применяются для лечения вирусной инфекции по протоколу лечения, который утверждён. Антибактериальная терапия – только для пациентов, находящихся в стационаре в связи с присоединением бактериальной инфекции, из-за которой возникает пневмония. Настоятельно рекомендую гражданам не заниматься самолечением, не применять самостоятельно антибиотики, когда есть признаки вирусной инфекции, строго действовать по памятке и чек-листу, который разработан и рекомендован, чтобы не сформировать антибиотикорезистентность, чтобы в последующем не получить осложнения при возникновении заболеваний", – сказала Людмила Бюрабекова.



Она отметила, что казахстанцы из-за пандемии купили медицинских препаратов на 138,8 млн тенге, и призвала людей не заниматься самолечением.



"Несколько регионов уже ограничили продажу лекарств, остальные также планируют заключать меморандумы с ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки – не более двух-трёх упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препарата, не более. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок годности, условия хранения и, соответственно, в таком большом объёме, в котором были проданы за последние две недели, точно дома никому не нужны", – сказала Людмила Бюрабекова.



Вице-министр сообщила, что люди с лёгкой и средней степенью тяжести болезни, которые лечатся на дому, могут получить бесплатные лекарства.



"В случае появления необходимости назначения антибактериальной терапии, у нас предусмотрено бесплатное лекарственное обеспечение. Рецепт выписывается в электронном виде. Все поликлиники сейчас бесплатно отпускают лекарства через свои аптеки и во многих регионах налажена доставка препаратов до дома пациента", – сказала она.