Предполагаемую поножовщину на Тенгизе расследуют как хулиганство

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Предполагаемую поножовщину на нефтяном месторождении Тенгиз расследуют как хулиганство, сообщает ATPress.kz.



«В социальных сетях распространяется аудиозапись, где говорится о якобы случившейся между работниками подрядных компаний пьяной поножовщине. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении в воскресенье.



По неофициальной информации, это произошло в одном из закрытых на карантин общежитий вахтового поселка Тенгиза в Жылыойском районе.



«По факту хулиганства, имевшего место в одном из общежитий вахтового поселка на месторождении Тенгиз, проводится досудебное расследование», - прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области.