Нездоровый ажиотаж: Казахстанцы за день скупили 100 тысяч упаковок парацетамола

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов разъяснил ситуацию с дефицитом лекарственных препаратов, наблюдаемый в последние несколько недель в Казахстане, передает Today.kz. По его словам, ситуация происходит по нескольким причинам, одними из которых являются ажиотаж среди населения, а также спекуляции перекупщиков.



"Важный вопрос, волнующий сегодня население, это вопрос обеспеченности лекарствами в аптеках. На сегодня действительно отмечается дефицит лекарственных средств, который вызван несколькими причинами. Первое, повышенный спрос со стороны населения, когда люди массово скупают лекарства. Некоторые наши граждане сразу выкупают по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств. Например, если в мае в Алматы за целый месяц было продано 50 тысяч упаковок парацетамола, то сейчас только за сутки 100 тысяч. Аналогично и с градусниками. если раньше в год их продавали 100 тысяч штук, то такой же объем был выкуплен за одну неделю. Вторая причина, это недобросовестная конкуренция. То есть перекупка лекарства перекупщиками. В этой связи даны соответствующие поручения в компетентные правоохранительные органы. По всем выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке. Сегодня Президентом страны были даны конкретные поручения, и уже имеются факты по выявлению таких случаев в городе Шымкент. Лица, которые задержаны по скупке и перепродаже лекарственных препаратов, будут наказаны", - сказал он.



Тугжанов отметил, что дефицит также наблюдается и из-за того, что отечественное производство покрывает лишь 13% лекарств, остальные импортируется.



Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил урегулировать вопрос с ценообразованием на лекарственные препараты в аптеках.