Глава Минздрава прокомментировал видео Айны Бакеевой из Шымкента

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал видео реабилитолога из Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Это видео активно распространяется. Доктор из частной клиники, терапевт, реабилитолог, которая комментирует прогноз лечения и осложнения и призывает наших граждан воздержаться от лечения... Врачи из разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение", - рассказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.



"По поводу данных выступлений очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, они международно признаны. Это доказанные методики, которые были признаны. Научные отечественные деятели, клиницисты разрабатывают данные подходы. Осложнения от той или иной схемы лечения очень сильно зависят от индивидуальных схем лечения. Инфекционисты, врачи, которые непосредственно работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. То есть все зависит от индивидуального приема данных препаратов. Эти препараты уже много лет лечат наших пациентов, поднимают на ноги. И очень важно здесь заметить – от грамотного назначения врача, схемы, которая прописана в клинических протоколах, зависит и исход лечения", - объяснил он.



Алексей Цой подчеркнул, что специалисты Минздрава пытались связаться с доктором из Шымкента, но пока все попытки оказались безуспешны. Ведомство планирует встретиться с реабилитологом, чтобы обсудить все ее предложения.



"Министерство поддерживает отдельные рекомендации доктора в части ограничения жидкостной нагрузки, в протоколе настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек. Антикоагулянты рекомендуются при COVID-19 в зависимости степени тяжести заболевания для уменьшения тромбообразования. Анализ смертности в Казахстане показал, что в более 95 процентов случаев – это лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, диабетом и ожирением, что соответствует международным данным. Антибактериальная терапия при COVID-19 не является показанием, COVID-19 - инфекция - это вирусное поражение легких. Министерство также крайне озабочено бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов пациентами на амбулаторном уровне.

В лечении и наблюдении COVID-19 большую роль играют первичная сеть, наличие медикаментов в аптеках и это очень важно в текущей ситуации. Вместе с тем, рабочая группа по проведению систематической актуализации клинического протокола готова рассмотреть рекомендации", - резюмировал Цой.



Ранее реабилитолог Айна Бакеева записала видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву. Она просила пересмотреть протокол лечения пациентов с коронавирусом. Ролик начали пересылать казахстанцы в мессенджерах.



Отметим, что бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов поделился в Facebook мнением другого врача - педиатра Марии Тулентаевой, которая заявила, что Айна Бакеева "одной фразой перечеркнула все мировые стандарты лечения этой новой короновирусной инфекции" и ее инструкции являются "неверными и порой вредными", ведь она "упрощает реанимационные мероприятия дыхательной гимнастикой".