Досым Сатпаев: «Государству хватит жмотиться на своих граждан»

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев призвал начать бесплатную раздачу лекарств для больных Covid-19, передает ИА «NewTimes.kz».
Сатпаев раскритиковал действия властей по обеспечению граждан Казахстана лекарствами:
«Власть разработала протокол лечения пневмонии (как одного из признаков COVID-19), от которой сейчас страдают многие, но лекарств прописанных в этом протоколе и которые выписывают больным людям, многие не могут купить.
Либо потому что их в принципе нет в аптеках, либо потому что нет денег на их покупку, так как само лечение довольно дорогостоящее. В этом случае есть только один выход. Государству хватит жмотиться на своих граждан. И хватит что-то обещать.
Оперативно сделав массовую закупку необходимых медикаментов, которые власть сама же внесла в протокол лечения, следует начать их бесплатную раздачу в первую очередь тем, кто уже вызывал скорую и кому уже поставили официальный диагноз, предложив лечится дома.
Закуп лекарств должен быть транспарентным с указанием поставщиков, цены и количества. Государство не обеднеет, а многие жизни будут спасены. Так как заставлять людей лечиться дома, не дав им возможность это делать, это преступление.
Нас в Казахстане всего чуть больше 18 миллионов, и каждая жизнь на вес золота. Так что не надо жалеть этого золота, чтобы помочь тем, кого еще можно спасти», — написал политолог на своей странице в Instagram.
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