фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Алматы. 6 июля. КазТАГ - 26 врачей приедут в Казахстан из Московской области для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Московская область направила бригады медицинских специалистов в Казахстан. 26 врачей будут задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией в местных больницах», - говорится в сообщении в понедельник.
Как уточняется, на помощь специалистам из Казахстана отправились ведущие врачи Подмосковья из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц, где работали временные ковидные госпитали.
«Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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