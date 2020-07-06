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32 врача прибыли в Нур-Султан спецрейсом из России для помощи в борьбе с COVID-19

Просмотров:2064 Опубликовано: Вчера, 20:41
32 врача прибыли в Нур-Султан спецрейсом из России для помощи в борьбе с COVID-19
фото: пресс-служба МИД РК
Астана. 6 июля. КазТАГ - 32 врача прибыли в Нур-Султан специальным рейсом из России для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля в Нур-Султан прибыла группа врачей министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России. В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений», - говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (КВИ).

Ранее сообщалось, что 26 врачей приедут в Казахстан из Московской области для помощи в борьбе с коронавирусом.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Леська
  • Neo_85
  • alixah
 montgomery (Посетители) Вчера, 23:19
Конечно респект российским братьям-врачам. Но, я как представлю, с чем они сейчас столкнутся, мама-не-горюй!!!
Сбегут с криками от нашей чиновничьей мафии...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Леська
 Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:16
Покажите им мастер класс.
 
 

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