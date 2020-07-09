Минздрав РК отметил шесть вредных привычек при лечении КВИ

В Минздраве РК предупредили об опасности чудодейственных "советов по лечению КВИ" и рассказали как не надо лечиться от коронавируса, сообщает zakon.kz.



Ингаляционная паровая терапия



Если вы не хотите получить ожог слизистой и усугубить свое состояние даже не пытайтесь дышать над "горячей баней" с содой. Тем более что сегодняшний день нет ни одного научно доказанного факта эффективности паровой терапии в лечении COVID-19 и особенно пневмонии, когда вирус уже спустился в нижние дыхательные пути. А вот риск ожоговой травмы слизистой или отек Квинке при аллергии на соду довольно высок. К тому же, к тепловым ингаляциям есть целый ряд противопоказаний, как гипертермия – высокая температура тела, гипертония – высокое давление, сердечно - сосудистые заболевания или нарушение функции почек.



Чесночное питье или пара долек чеснока натощак



Если вы имеете заболевание желудочно-кишечного тракта, то кипяченная чесночная вода вам точно противопоказана, как и дольки чеснока целиком. В ином случае, будьте готовы к расстройству кишечника, изжогам, печеночной колике. Если у вас в анамнезе нет никаких заболеваний, и вы считаете, что спокойно сможете принимать такой настой ежедневно, то готовьтесь уже к приступу гипертонии, болям в сердце и мигреням. А вот от COVID-19 вас это никак не убережет. Несмотря на все антимикробные свойства этого природного антисептика его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана.



Тщательная дезинфекция водкой и парами спирта



На самом деле, чрезмерное употребление алкоголя только угнетает иммунную систему, чем повышает риск быстрее подхватить вирус. А сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с печенью только усиливают риски осложнений и затрудняют лечение. Ваши шансы выжить равны нулю.



Что касается вдыхания паров спирта, то той концентрированности, которая позволяет разрушить липидную оболочку вируса будет недостаточной для того, чтобы убить вирус, который отпустился в нижние отделы легких. Меж тем, медицинский спирт, действительно, используется как пеногаситель при отечности легких, но с точным расчетом безопасной дозы врачом.



Надувание шаров для прокачки легких



Вы не ослышались. То, что нам преподносили в качестве эффективной "зарядки для легких" на самом деле может стать причиной осложнений при коронавирусной инфекции, когда поражаются альвеолы и развивается интерстициальное воспаление. В этом случае происходит массивное повреждение ткани легких, что делает ее уязвимой. Любая резкая нагрузка, как надувание шариков, может просто ее порвать, из-за чего рубец будет формироваться дольше. К тому же, перегрузка легких быстрым и сильным движением грудной клетки может привести к баротравме легкого, которая проявляется кровохарканьем или кровью в мокроте, пневматораксу или разрыву легочной ткани, дополнительным повреждениям альвеол и нарастанию одышки, развитию эмфиземы и усилению фиброза легких, что сильно снижает функциональность органа.



Хиджама убивает COVID-19?



Не убивает. Наверняка вы не раз слышали про этот метод кровопускания, который обещает за пару сеансов подарить вам практически вечную жизнь без болезней. А еще, с недавних пор эту процедуру "избавления от плохой крови" начали предлагать в качестве мощного лечения от коронавируса.Это не только научно необоснованно, но еще и опасно. Во-первых, хиджама не является медицинской процедурой, но имеет при этом ряд противопоказаний, как низкое артериальное давление, хронические патологии сердца, малая концентрация кровяных клеток, любые патологии сосудов и даже психические расстройства. У детей и взрослых старше 65 лет имеются огромные риски большой кровопотери.



Запомните, безопасных антибиотиков не бывает!



Каждый второй совет, который сегодня слышат те, кто получил положительный тест на коронавирус – срочно начинать прием антибиотиков. Однако врачи настоятельно рекомендуют их избегать по двум причинам. Первая, при бессимптомных и легких формах заболевания в 80% случаев организм способен справиться с вирусом самостоятельно. Клиническим протоколом Казахстана в 10-ой его редакции рекомендуется прибегать только к парацетамолу и ибупрофену, чтобы сбить температуру. Вторая, при длительном и широком использовании антибиотиков для лечения COVID-19 сегодня есть риск развития антибиотикорезистентности, когда бактерии приобретают к нему устойчивость. А значит, в случае реальной необходимости этот препарат и его аналоги вам уже не помогут.



Псевдоэксперты не лечат коронавирус



Если вы никогда не слышали о понятии "информационная гигиена" и доверяете блогерам с сомнительными познаниями в медицине, больше чем практикующим врачам, если главным источником информации для вас являются просторы социальных сетей и мессенджеры, то вы рискуете навредить своему здоровью. Что может быть опасней дилетанта и псевдоэксперта в сфере напрямую связанной с человеческими жизнями. Для тех, кто привык перепроверять и получать информацию из первых уст, есть официальные сайты Министерства здравоохранения Казахстана и Всемирной организации здравоохранения. Подходите к лечению и информации разумно.