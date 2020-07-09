Алматинке пришлось родить дома из-за отсутствия теста на коронавирус

Алматинке Марине пришлось родить ребенка дома. В роддоме ее не приняли из-за отсутствия теста на коронавирус, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Легкие схватки у женщины начались 1 июля, они с супругом вызвали скорую, которая отвезла ее по направлению в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии. На месте ее осмотрели, но принять отказались. Отправили сдавать тест платно.



"Сказали, что без теста мы вас не примем. Порекомендовали сдать платно. Но я им объяснила, что у меня нет возможности, нет денег сдать платно. Я уехала домой. Вечером схватки усилились, и скорая опять меня привезла в роддом, где опять же сказали сдать тест. Я вновь уехала домой. Схватки были еще не такие интенсивные. Муж уже нашел деньги, чтобы сдать платно, думала, дотерпим до утра, но схватки стали уже совсем сильными. Третья скорая, которую мы вызвали, приехала и уже приняла роды дома. После этого нас увезли во второй роддом, самый ближайший. Там нас сразу приняли", - рассказала Марина.



Между тем в самом родильном доме отметили, что у них экспресс-тестов нет, поэтому все роженицы должны приезжать с готовыми результатами. "Поликлиника должна подготовить роженицу и дать направление на бесплатный тест. Мы принимаем только с наличием отрицательного теста", - пояснили в регистратуре.



Направление в поликлинике Марине выдавали, но бесплатных тестов не оказалось. Девушка пыталась несколько раз сдать его.



Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома.