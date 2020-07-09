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Алматинке пришлось родить дома из-за отсутствия теста на коронавирус

Просмотров:550 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Алматинке пришлось родить дома из-за отсутствия теста на коронавирус
Фото:elements.envato.com
Алматинке Марине пришлось родить ребенка дома. В роддоме ее не приняли из-за отсутствия теста на коронавирус, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Легкие схватки у женщины начались 1 июля, они с супругом вызвали скорую, которая отвезла ее по направлению в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии. На месте ее осмотрели, но принять отказались. Отправили сдавать тест платно.

"Сказали, что без теста мы вас не примем. Порекомендовали сдать платно. Но я им объяснила, что у меня нет возможности, нет денег сдать платно. Я уехала домой. Вечером схватки усилились, и скорая опять меня привезла в роддом, где опять же сказали сдать тест. Я вновь уехала домой. Схватки были еще не такие интенсивные. Муж уже нашел деньги, чтобы сдать платно, думала, дотерпим до утра, но схватки стали уже совсем сильными. Третья скорая, которую мы вызвали, приехала и уже приняла роды дома. После этого нас увезли во второй роддом, самый ближайший. Там нас сразу приняли", - рассказала Марина.

Между тем в самом родильном доме отметили, что у них экспресс-тестов нет, поэтому все роженицы должны приезжать с готовыми результатами. "Поликлиника должна подготовить роженицу и дать направление на бесплатный тест. Мы принимаем только с наличием отрицательного теста", - пояснили в регистратуре.

Направление в поликлинике Марине выдавали, но бесплатных тестов не оказалось. Девушка пыталась несколько раз сдать его.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 12:03
То есть если у неё тест положительный вдруг будет,она должна дома помереть вместе с малышом?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Toryn (Посетители) Сегодня, 10:43
Тут медаль с двумя сторонами - почему не принимают без теста, но и риск заразить других рожениц и младенцев очень велик... хорошо что бригада скорой попалась квалифицированной, приняли роды, здоровья им, но не будем забывать о том что - кто то не позаботился об этих экспресс тестах, хорошо что роды прошли без осложнений, но в другом случае исход мог быть намного печальнее.... Надеемся что руководство приняло во внимание данный инцидент, и будет все исправлено, просто уже остается просто верить, что все нормализуется, без надежды как жить...
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 10:11
Вам повезло что мама и малыш себя чувствует хорошо. Вообще полная ж.... твориться. Творят что хотят, ссылаются друг на друга.

Управы на вас нету.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_85
  • Саt
 Expert (Посетители) Сегодня, 09:55
Бараны у нас во всех сферах. И не просто работают, ибо это проблематично, а руководят! Это результат кадровой политики нашего "солнцеликого"...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Галина63
  • Expert
  • Neo_85
 Саt (Посетители) Сегодня, 09:08
Из-за отсутствия контроля со стороны правоохранительных органов, нам остаётся полагаться только на личные качества работников медицины.

Есть самоотверженные идейные люди, которые рискуют своим здоровьем ради других (таких, кстати, пока большинство), а есть бараны. По другому не назовёшь.

Жаль что так. Мне кажется в этой сфере, в сфере охраны здоровья, - бараны работать не должны.
 
 

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