Медиков и фармацевтов уличили в сговоре с "аптечными" спекулянтами в Казахстане

Работники частных клиник и аптек незаконно продавали лекарства в Казахстане, передает Today.kz. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.
Отмечается, что за три дня по фактам спекулятивных действий в республике задержаны 64 человека. В ряде случаев перекупщики действовали в сговоре с сотрудниками аптечных сетей. Кроме того, в противоправной деятельности уличены недобросовестные работники частных клиник и аптек.
"Как ни печальна статистика, но к каждому четвертому случаю незаконной продажи медикаментов имеют отношение сотрудники частных медицинских и фармацевтических организаций. Пользуясь доверием со стороны граждан и имея доступ к лекарственным средствам, они продавали их по стоимости, завышенной в несколько раз как самостоятельно, так и через посредников. Из-за действий таких недобросовестных работников гражданам нанесен серьезный материальный ущерб", – говорит министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Так, в Нур-Султане задержана сотрудница одной из частных фармацевтических компаний, у которой изъяты почти 500 упаковок противовирусных медикаментов на общую сумму 480 тысяч тенге.
В Алматы задержана еще одна представительница сферы медуслуг, у которой были изъяты противовирусные лекарственные средства “Анаферон”, “Гропринасин” и “Ингавирин”. При себе у женщины были также денежные средства в сумме 717 тысяч тенге, вырученные ранее с продажи таких же медикаментов. В ходе опроса она пояснила, что заранее скупила в аптеках города дефицитные лекарства, с целью дельнейшей перепродажи по завышенной цене и получения материальной выгоды.
Еще одна жительница Алматы, являющаяся провизором одной из частных аптек города и имея доступ к лекарствам, незаконно продавала их нуждающимся в лечении больным по завышенной стоимости. На момент проверки у нее было 25 упаковок “Ингавирина” и деньги в сумме 264 тысячи тенге.
Нелегальный бизнес по реализации медикаментов по завышенным ценам открыла прямо у себя дома фармацевт в Шымкенте. В ходе осмотра у нее изъято более 15,5 тысяч упаковок с 229 видами различных медикаментов, предназначенных для лечения острых респираторных заболеваний. При этом, изъятые лекарственные средства хранились в антисанитарных условиях без холодильных камер. Лицензии на реализацию медицинских препаратов фармацевт не имела.
В продаже лекарств уличена еще одна женщина, жительница города Шымкент, которая занималась реализацией лекарственных препаратов по завышенной цене через социальные сети. В ходе оперативного закупа у нее изъято 17 упаковок препарата “Левофлаксицин”.
В Караганде задержана сотрудница частного медучреждения из Шахтинска, которая через социальную сеть Инстаграм продавала препарат “Цеф-3”.
На территории города Туркестан сотрудниками полиции при продаже лекарственных средств “Цеф-3” в количестве 336 упаковок на общую сумму 405 тысяч тенге задержана провизор одной из аптек города. Аналогичные факты продажи антибиотиков и противовирусных перпаратов фармацевтами выявлены в Ордабасинском и Созакском районах Туркестанской области.
Факты незаконной продажи лекарств с участием работников сферы медуслуг выявлены и в городах Уральск, Атырау и Петропавловск. В частности, в городе Атырау, задержана заведующая одной из частных косметологических клиник, которая завезла в Казахстан из Российской Федерации, более 5 тысяч упаковок лекарственных средств на общую сумму 2,7 миллиона тенге и пыталась их реализовать, не имея лицензии на занятие таким видом деятельности.
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