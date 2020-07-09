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Медиков и фармацевтов уличили в сговоре с "аптечными" спекулянтами в Казахстане

Просмотров:659 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Медиков и фармацевтов уличили в сговоре с "аптечными" спекулянтами в Казахстане
Фото из открытых источников
Работники частных клиник и аптек незаконно продавали лекарства в Казахстане, передает Today.kz. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Отмечается, что за три дня по фактам спекулятивных действий в республике задержаны 64 человека. В ряде случаев перекупщики действовали в сговоре с сотрудниками аптечных сетей. Кроме того, в противоправной деятельности уличены недобросовестные работники частных клиник и аптек.

"Как ни печальна статистика, но к каждому четвертому случаю незаконной продажи медикаментов имеют отношение сотрудники частных медицинских и фармацевтических организаций. Пользуясь доверием со стороны граждан и имея доступ к лекарственным средствам, они продавали их по стоимости, завышенной в несколько раз как самостоятельно, так и через посредников. Из-за действий таких недобросовестных работников гражданам нанесен серьезный материальный ущерб", – говорит министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Так, в Нур-Султане задержана сотрудница одной из частных фармацевтических компаний, у которой изъяты почти 500 упаковок противовирусных медикаментов на общую сумму 480 тысяч тенге.

В Алматы задержана еще одна представительница сферы медуслуг, у которой были изъяты противовирусные лекарственные средства “Анаферон”, “Гропринасин” и “Ингавирин”. При себе у женщины были также денежные средства в сумме 717 тысяч тенге, вырученные ранее с продажи таких же медикаментов. В ходе опроса она пояснила, что заранее скупила в аптеках города дефицитные лекарства, с целью дельнейшей перепродажи по завышенной цене и получения материальной выгоды.

Еще одна жительница Алматы, являющаяся провизором одной из частных аптек города и имея доступ к лекарствам, незаконно продавала их нуждающимся в лечении больным по завышенной стоимости. На момент проверки у нее было 25 упаковок “Ингавирина” и деньги в сумме 264 тысячи тенге.

Нелегальный бизнес по реализации медикаментов по завышенным ценам открыла прямо у себя дома фармацевт в Шымкенте. В ходе осмотра у нее изъято более 15,5 тысяч упаковок с 229 видами различных медикаментов, предназначенных для лечения острых респираторных заболеваний. При этом, изъятые лекарственные средства хранились в антисанитарных условиях без холодильных камер. Лицензии на реализацию медицинских препаратов фармацевт не имела.

В продаже лекарств уличена еще одна женщина, жительница города Шымкент, которая занималась реализацией лекарственных препаратов по завышенной цене через социальные сети. В ходе оперативного закупа у нее изъято 17 упаковок препарата “Левофлаксицин”.

В Караганде задержана сотрудница частного медучреждения из Шахтинска, которая через социальную сеть Инстаграм продавала препарат “Цеф-3”.

На территории города Туркестан сотрудниками полиции при продаже лекарственных средств “Цеф-3” в количестве 336 упаковок на общую сумму 405 тысяч тенге задержана провизор одной из аптек города. Аналогичные факты продажи антибиотиков и противовирусных перпаратов фармацевтами выявлены в Ордабасинском и Созакском районах Туркестанской области.

Факты незаконной продажи лекарств с участием работников сферы медуслуг выявлены и в городах Уральск, Атырау и Петропавловск. В частности, в городе Атырау, задержана заведующая одной из частных косметологических клиник, которая завезла в Казахстан из Российской Федерации, более 5 тысяч упаковок лекарственных средств на общую сумму 2,7 миллиона тенге и пыталась их реализовать, не имея лицензии на занятие таким видом деятельности.



Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Vohazab
  • Neo_85
  • синдбад
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:23
Вся экономика так устроена купить подешевле и продать подороже! Что за бред? Государство нашло козлов отпущения!
Напоминает случай с газом,когда обвиняли в сговоре заправки или туристов.
Просрали всё что можно и ищут крайних.
 
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  • Neo_85
 Guz (Посетители) Сегодня, 10:17
Ingul,
В Актау цены на лекарства и так самые высокие по стране,куда выше?
 
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  • Guz
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 10:05
Чтоб вам это боком все вышло. Навариваются. Чтоб ваши дети с вами так поступали.
 
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  • tolk
  • синдбад
 Expert (Посетители) Сегодня, 10:01
А как же развитие индивидуального предпринимательства и частной инициативы? Разве весь наш малый бизнес не этим же занимается?
 
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  • veselaya
  • Neo_85
  • Guz
 Ingul (Посетители) Сегодня, 09:56
Похоже в Актау цены на лекарства не завышают - ни одного задержанного или оштрафованного. uhmylka
 
 

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