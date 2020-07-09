Медиков и фармацевтов уличили в сговоре с "аптечными" спекулянтами в Казахстане

Работники частных клиник и аптек незаконно продавали лекарства в Казахстане, передает Today.kz. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.Отмечается, что за три дня по фактам спекулятивных действий в республике задержаны 64 человека. В ряде случаев перекупщики действовали в сговоре с сотрудниками аптечных сетей. Кроме того, в противоправной деятельности уличены недобросовестные работники частных клиник и аптек."Как ни печальна статистика, но к каждому четвертому случаю незаконной продажи медикаментов имеют отношение сотрудники частных медицинских и фармацевтических организаций. Пользуясь доверием со стороны граждан и имея доступ к лекарственным средствам, они продавали их по стоимости, завышенной в несколько раз как самостоятельно, так и через посредников. Из-за действий таких недобросовестных работников гражданам нанесен серьезный материальный ущерб", – говорит министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.Так, в Нур-Султане задержана сотрудница одной из частных фармацевтических компаний, у которой изъяты почти 500 упаковок противовирусных медикаментов на общую сумму 480 тысяч тенге.В Алматы задержана еще одна представительница сферы медуслуг, у которой были изъяты противовирусные лекарственные средства “Анаферон”, “Гропринасин” и “Ингавирин”. При себе у женщины были также денежные средства в сумме 717 тысяч тенге, вырученные ранее с продажи таких же медикаментов. В ходе опроса она пояснила, что заранее скупила в аптеках города дефицитные лекарства, с целью дельнейшей перепродажи по завышенной цене и получения материальной выгоды.Еще одна жительница Алматы, являющаяся провизором одной из частных аптек города и имея доступ к лекарствам, незаконно продавала их нуждающимся в лечении больным по завышенной стоимости. На момент проверки у нее было 25 упаковок “Ингавирина” и деньги в сумме 264 тысячи тенге.Нелегальный бизнес по реализации медикаментов по завышенным ценам открыла прямо у себя дома фармацевт в Шымкенте. В ходе осмотра у нее изъято более 15,5 тысяч упаковок с 229 видами различных медикаментов, предназначенных для лечения острых респираторных заболеваний. При этом, изъятые лекарственные средства хранились в антисанитарных условиях без холодильных камер. Лицензии на реализацию медицинских препаратов фармацевт не имела.В продаже лекарств уличена еще одна женщина, жительница города Шымкент, которая занималась реализацией лекарственных препаратов по завышенной цене через социальные сети. В ходе оперативного закупа у нее изъято 17 упаковок препарата “Левофлаксицин”.В Караганде задержана сотрудница частного медучреждения из Шахтинска, которая через социальную сеть Инстаграм продавала препарат “Цеф-3”.На территории города Туркестан сотрудниками полиции при продаже лекарственных средств “Цеф-3” в количестве 336 упаковок на общую сумму 405 тысяч тенге задержана провизор одной из аптек города. Аналогичные факты продажи антибиотиков и противовирусных перпаратов фармацевтами выявлены в Ордабасинском и Созакском районах Туркестанской области.Факты незаконной продажи лекарств с участием работников сферы медуслуг выявлены и в городах Уральск, Атырау и Петропавловск. В частности, в городе Атырау, задержана заведующая одной из частных косметологических клиник, которая завезла в Казахстан из Российской Федерации, более 5 тысяч упаковок лекарственных средств на общую сумму 2,7 миллиона тенге и пыталась их реализовать, не имея лицензии на занятие таким видом деятельности.