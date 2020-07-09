Правила по должникам изменили в Казахстане

В Министерстве юстиции сообщили, что должников в Казахстане будут предупреждать о запрете выезда за границу заранее, передает Tengrinews.kz.



Если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь их будут уведомлять заранее, за пять рабочих дней.



"27 июня 2020 года Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства". Названным законом введены нововведения в норму закона об исполнительном производстве, смягчающие ограничительные меры по запрету на выезд из страны", - сообщили в пресс-службе МЮ РК.



Нормой закона увеличен порог задолженностей, при превышении которого применяется временное ограничение на выезд из страны.



Сообщается, что запрет на выезд применялся при наличии задолженности свыше 20 месячных расчетных показателей. Теперь этот порог повысился до 40 МРП.



Помимо этого, в целях сокращения полномочий судебного исполнителя действовать по своему усмотрению введена норма об уведомлении должника за пять рабочих дней перед выставлением запрета на выезд из страны.



То есть если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь будут уведомлены заранее.



"Также пересмотрены сроки, порядок и основания выставления временного ограничения на выезд из страны, в том числе сроки и основания его отмены. Сейчас временные ограничения будут отменяться судебным исполнителем не в течение трех рабочих дней, а за один день", - добавили ведомстве.