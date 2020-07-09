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Министр здравоохранения высказался о продлении строгого карантина в Казахстане

Просмотров:737 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Министр здравоохранения высказался о продлении строгого карантина в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о продлении строгого карантина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что касается продления карантина. Изначально, когда было внесено предложение, были учтены пожелания граждан, чтобы режим мог быть максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество, но в то же время имел ограничительные мероприятия, которые помогут справиться с этим резким пиком заболеваемости", - сказал Цой на брифинге в СЦК.

Он рассказал, что о продлении карантина будет известно сразу после окончания действующего.

"Оценка ближайшая, или вообще любая, она должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней. Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть уже ближе ко второй неделе либо сразу после. То есть когда мы проведем оценку, уже к завершению карантина, будет понятно, продлится он либо меры будут ужесточены. Эти моменты мы сейчас прорабатываем, смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами", - добавил министр.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Guz
  • tolk
 elek (Посетители) Сегодня, 12:26
Цитата: Guz
Значит продление до изнемозжения,

Скорее всего карантинные меры будут продлены до конца этого года, просто об этом не говорят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • babe
  • Галина63
  • Юрий Спассков
  • elek
  • Guz
  • tolk
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:35
Вам три месяца, и кучу денег давали для анализа, и подготовки к пику.Как выяснилось, ни к чему оказались не готовы. Так что вы за две недели понять хотите?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • kz1990
  • babe
  • Галина63
  • Юрий Спассков
  • elek
  • tolk
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:11
Значит продление до изнемозжения,а как людя быть кому работать запретили на что жить им вы там наверху подумали?
 
 

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