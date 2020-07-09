Министр здравоохранения высказался о продлении строгого карантина в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о продлении строгого карантина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Что касается продления карантина. Изначально, когда было внесено предложение, были учтены пожелания граждан, чтобы режим мог быть максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество, но в то же время имел ограничительные мероприятия, которые помогут справиться с этим резким пиком заболеваемости", - сказал Цой на брифинге в СЦК.



Он рассказал, что о продлении карантина будет известно сразу после окончания действующего.



"Оценка ближайшая, или вообще любая, она должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней. Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть уже ближе ко второй неделе либо сразу после. То есть когда мы проведем оценку, уже к завершению карантина, будет понятно, продлится он либо меры будут ужесточены. Эти моменты мы сейчас прорабатываем, смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами", - добавил министр.