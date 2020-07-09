Сколько человек болеет пневмонией в Казахстане

Сколько человек болеет и умерли от пневмонии в Казахстане в 2020 году, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии формируются медицинскими организациями на ежедневной основе, данные заносятся в медицинские информационные системы.
Так, количество зарегистрированных случаев за 7 июля 2020 года составило 11385 пневмоний и 3090 случаев коронавирусной инфекции, 7 июля 2019 года было зарегистрировано 56 случаев пневмонии", - говорится в ответе Минздрава.
Количество зарегистрированных случаев пневмоний с 29 июня по 5 июля 2020 года составило 32083 случая и 9402 случая коронавирусной инфекции, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2507 случаев пневмоний.
По данным ведомства, количество умерших от пневмонии за период с 29 июня по 5 июля 2020 года составило 415 человек и 76 человек от коронавирусной инфекции. Количество умерших от пневмонии за 7 июля 2020 года составило 38 человек и 17 человек от коронавирусной инфекции.
"В целях своевременного оказания медицинской помощи и недопущения прогрессирования заболевания, в провизорных стационарах до получения результата ПЦР на КВИ пациенты с пневмонией расцениваются, как вероятный случай КВИ пневмонии (COVID-пневмонии) при наличии клинических симптомов, типичные для КВИ изменения на КТ, наличие результата ИФА. В этой связи статистика по больным с диагнозом "вероятный случай коронавирусной инфекции" не ведется", - ответили в Минздраве.
По состоянию на 8 июля 2020 года общее количество пациентов, находящихся на стационарном лечении с пневмонией – 40 257 (из них взрослые – 39 244, дети – 1013, что составило 2,5 процента от общего количества).
Общее количество пациентов с пневмонией без КВИ – 30 734 (76,3 процента от общего количества пациентов с пневмонией).
Общее количество пациентов с пневмонией КВИ - 9 523 (23,7 процента от общего количество пациентов с пневмонией), из них взрослых – 9 219, детей – 304.
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