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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О пропаже 200 млн тенге в бюджете Минздрава заявила Айгуль Соловьева

Просмотров:1641 Опубликовано: Сегодня, 16:15
О пропаже 200 млн тенге в бюджете Минздрава заявила Айгуль Соловьева
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы при антикоррупционной службе Айгуль Соловьева рассказала о 200 млн тенге, которые затерялись в выделенном бюджете министерства здравоохранения РК на PR-кампанию, передает ИА «NewTimes.kz».

Она сообщила в ходе интервью, что владеет информацией о том, что на PR-кампанию и видеоролики предыдущее руководство министерства здравоохранения РК выделило 600 млн тенге, 200 из которых «ушли неизвестно куда».

«У меня есть информация, что 600 млн было выделено на ролики, на какую-то PR-кампанию, которая показывала флешмобы, а на самом деле на эти ресурсы можно было бы закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась у нас в стране», — сообщила она.

Айгуль Соловьева разъяснила, что оставшиеся 200 млн тенге они анализируют, однако вернуть их будет тяжело, потому как эти деньги переданы кому-то через тендер, и владельцем является какое-то предприятие.

«Фокус есть. Госорганом, который передал деньги является министерство здравоохранения. Новый министр отчитался по затратам которые были. Он более открыт. Мы смотрим на отчет и по ним сделаем анализ», — дополнила Айгуль Соловьева.

По ее словам мониторинговая группа более тщательно займется данным вопросам после двухнедельного карантина, за которым последует спад ажиотажа.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 10 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 19:19
Вот ворюги и прикидывались больными и плакали и стонали и мимоходом умыкнули буквально пустяк 200 млн тенге такая мелочь. Люди смотрите,слушайте и не говорите,что не слышали. Кому смерть и война,а кому война мать родна. Сволочи.****************

Цитата: mer
Не страна, а рассадник коррупционной эпидемии, которая поразила всё, снизу до верху.

Воровское ханство вот так будет верно. Когда же они уже все сгинут в загнивающую Европу,походу никогда и это мерзко жить и знать тебя имеют без твоего согласия.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 18:58
Остановите землю.
 
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  • Ingul
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:53
Мы смотрим на отчёт и делаем анализ.... Вот и вся ваша работа

200 лямов переданы через тендер предприятию, у которого есть владелец, и поэтому их вернуть нереально... Сами то читаете что пишите?

Где вы эту тётку нашли?
 
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  • DAD
  • Ingul
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 17:33
На PR компанию и видеоролики 600 лямов, и 200 пропало. Позор!!!

И на салют сколько потратили.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • DAD
  • синдбад
  • NOOB_SAIBOT
  • Ingul
  • User_90
  • Guz
 mer (Посетители) Сегодня, 17:26
Не страна, а рассадник коррупционной эпидемии, которая поразила всё, снизу до верху.
 
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  • mer
  • Ну Ну
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  • User_90
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 17:11
...это только низ от верхушки коррупционного айсберга Минздрава и чиновников из правительства. Там на пару с правительством было "распиленно" 13 миллиардов тенге... вот пусть Биртанов и вся его мафия отчитается....а если по честному то сам президент должен отправить правительство в отставку в вместе с маминым за полный провал в борьбе с эпидемией и бардаком в стране.Где даже а аптеках по всей стране исчезли все антибиотики и медикаменты это уже полный позор таким властям за их бездействия ,алчность и жадность.
 
-1
  • leo529
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  • Ohotnik
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:07
Сталина надо клонировать, Сталина.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:40
Вся грязь лезет со всех щелей. И это только верхушка айсберга!
 
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МаккенZи (Посетители) Сегодня, 16:29
Что-то мало освоили. Раздербанивайте смелее! Вас не посодють!
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 16:29
Позор, а не страна !
 
 

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