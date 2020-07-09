О пропаже 200 млн тенге в бюджете Минздрава заявила Айгуль Соловьева

Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы при антикоррупционной службе Айгуль Соловьева рассказала о 200 млн тенге, которые затерялись в выделенном бюджете министерства здравоохранения РК на PR-кампанию, передает ИА «NewTimes.kz».
Она сообщила в ходе интервью, что владеет информацией о том, что на PR-кампанию и видеоролики предыдущее руководство министерства здравоохранения РК выделило 600 млн тенге, 200 из которых «ушли неизвестно куда».
«У меня есть информация, что 600 млн было выделено на ролики, на какую-то PR-кампанию, которая показывала флешмобы, а на самом деле на эти ресурсы можно было бы закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась у нас в стране», — сообщила она.
Айгуль Соловьева разъяснила, что оставшиеся 200 млн тенге они анализируют, однако вернуть их будет тяжело, потому как эти деньги переданы кому-то через тендер, и владельцем является какое-то предприятие.
«Фокус есть. Госорганом, который передал деньги является министерство здравоохранения. Новый министр отчитался по затратам которые были. Он более открыт. Мы смотрим на отчет и по ним сделаем анализ», — дополнила Айгуль Соловьева.
По ее словам мониторинговая группа более тщательно займется данным вопросам после двухнедельного карантина, за которым последует спад ажиотажа.
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