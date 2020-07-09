Туристический взнос предложили ввести в Казахстане

Иностранных туристов могут обязать платить турвзнос. Эта мера поможет защитить индустрию гостеприимства от потерь во время кризиса. Так считают ведущие топ-менеджеры ресторанного и гостиничного бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.



Специалисты считают, что от трех месяцев до полугода можно выплачивать зарплату сотрудникам сферы гостеприимства за счет туристического взноса. Он формируется от дополнительной выплаты прибывающих в страну иностранных туристов. Механизм простой: за каждые сутки проживания в отеле гость платит определенный процент сверху. В Казахстане предлагают установить ставку в тысячу тенге. Она войдет в итоговый счет при выселении.



Для примера и размаха предлагают взять пятизвездочный отель. Сутки стоят 50 тысяч тенге. Сверху начисляется 12 процентов НДС, и плюс тысяча тенге составляет турвзнос. Сумма к оплате для туриста - 57 тысяч тенге. Таким образом у гостиницы будет сформирован дополнительный бюджет. Если отель продаст семь миллионов ночей в год, то его подушка безопасности составит, по предварительным расчетам, семь миллиардов тенге.



Топ-менеджер в сфере гостиничного бизнеса Лучано Соццо отмечает, что для отелей с меньшим количеством звезд нужно установить взнос меньше. Но в каждом случае из него можно создать так называемый фонд солидарности, откуда будут брать деньги в экстренных случаях.



"Я работаю в сфере туризма уже около 40 лет, из них шесть лет в Казахстане. За это время мне удалось изучить, как в республике устроен гостиничный и ресторанный бизнес. На мой взгляд, внедрение туристического взноса - это самый лучший вариант, чтобы защитить сектор, особенно в такие сложные времена, как сейчас. Этот взнос можно использовать для финансовой поддержки сотрудников, их профессионального роста и не только", - считает топ-менеджер в сфере гостиничного бизнеса Лучано Соццо.