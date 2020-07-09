Это не вторая волна: эпидемия коронавируса в Казахстане глазами российских медиков

Российские медики прибыли в Казахстан 6 июля, чтобы помочь казахстанским коллегам. Реабилитологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи приехали "без обратного билета" и пробудут в стране столько, сколько будет нужна их помощь.



Почему в Казахстане случилась новая вспышка коронавируса, стала ли она "второй волной" и когда удастся победить опасный недуг. На эти вопросы Sputnik Казахстан ответил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев по итогам двух суток работы в республике.



- Казахстан ввел режим ЧП и жесткий карантин еще в марте. Почему же произошла вспышка коронавируса?



- Я не могу оценивать правильные или неправильные действия наших коллег. Уровень медиков в Казахстане высокий. Организация процессов страдает, но не везде. По крайней мере, то, что я видел.



Страдает организация эпидемиологического процесса: разграничения чистых и грязных зон в больницах не соблюдено в должной мере. Есть нюансы в логистике, при передвижении пациентов, их переводе.



Но, в целом, я вижу, что новое руководство здравоохранения знает эти проблемы. И в полной мере Алексей Цой и его заместители это воспринимают, решают.



Вспышка произошла,скорее всего, потому, что ограничения, которые были вначале, достаточно рано сняты.



Смысл всех ограничений в том, чтобы растянуть ситуацию распространения коронавируса, чтобы не было одномоментной большой нагрузки на медицину, на стационары, поликлинику, врачей.



Видимо этот период был не соблюден, отпущены все режимы, ограничения.



- Получается, в Казахстан вторая волна пришла раньше времени?



- Это нельзя назвать второй волной. Это все та же первая волна. И мы четко должны понимать: пока не произойдет иммунизация населения, популяции, которая проживает, эта болезнь будет распространяться.



Ее могут остановить или иммунизация, или фармацевтика. То есть вакцина или препараты, которые лечат этот вирус.



- Чему может научить Казахстан российский опыт?



- Нужно понимать, что эта пандемия – новый для всех стран опыт. И никто не был к этому готов изначально.



Мы тоже это все рассказываем, не потому что мы такие изначально грамотные, а потому мы прошли определенный путь и имеем некоторые результаты.



Россия прошла путь, начиная от первых встреч наших и иностранных туристов в Шереметьево, далее всплески в Москве и по другим регионам, развертывание коек, оснащение кислородом и ИВЛ, подбор терапии.



У нас протоколы по подбору лечения менялись семь раз, у вас – 10. То есть в Казахстане тоже процессы не стояли на месте, люди работали.



Но где-то в Казахстане произошла ситуация, которая стала неординарной.



- Насколько похожи протоколы лечения в России и Казахстане?



- Протоколы лечения у нас похожи, они немного разнятся по срокам, по преемственности. Но протоколы похожи во всем мире.



- ВОЗ остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения коронавирусной инфекции, назвав их неэффективными. Но эти препараты, в частности, гидроксихлорохин, есть и в казахстанском и российском протоколе. Почему?



- Да, действительно, по гидроксихлорохину возникли вопросы, но они появились, когда пандемия уже пошла на убыль в некоторых странах, или,по крайней мере, вышли на плато. Эти вопросы возникли и в ходе его использования.



Нужно понимать, что это действительно тяжелый препарат, которые имеет побочные эффекты, в особенности нарушение сердечного ритма. Мы, понимая это, снизили дозировки, снизили показания для его применения. Перевели его на применение на амбулаторном этапе при строгом контроле возраста, чтобы его назначали достаточно молодым людям.



Но в то же время мы сохранили препарат в протоколе, потому что мы видим его эффективность.



И ваши медики оставили, потому что он эффективен на ранних этапах, чтобы ранние появления не перешли в пневмонию тяжелой формы.



- В Казахстане ожидали, что в летний период пандемия пойдет на спад, особенно в регионах, где царит жара. Внешние факторы как-то влияют на распространение коронавируса?



- Температура и погодные условия на вирус не влияют. Опять же, нужно понимать, что вирус – не убийца, он ищет человека, в котором будет жить и размножаться. И пока есть люди, которые не инфицированы, не имеют иммунитет, он будет распространяться.



Популяционный иммунитет, который остановит этот вирус и он будет вялотекущим – это 60% от населения. При этом им не обязательно переболеть, это может быть бессимптомно, могут быть просто инфицированы. Тогда он станет как обычный ОРВИ.



- Какие выводы можно сделать на данном этапе в борьбе с пандемией?



- Анализировать мы будем потом, сейчас нужно лечить, людей спасать, профилактировать, чтобы не было быстрого распространения.



Необходимо спокойно работать, сформировать устойчивую систему здравоохранения, которая будет готова ко всему, даже при снижении заболеваемости сохранять резерв коечного фонда, оборудования, медикаментов и защитных костюмов.