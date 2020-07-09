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Минздрав серьезно ошибся в подсчете победивших коронавирус казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:58
Минздрав серьезно ошибся в подсчете победивших коронавирус казахстанцев
Фото из открытых источников
В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили об ошибке в подсчете данных о вылечившихся пациентах, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

"В связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), просим считать следующие цифры верными:

город Нур-Султан - 3476
город Алматы - 3914
город Шымкент - 2152
Акмолинская область - 1017
Актюбинская область - 700
Алматинская область - 1542
Атырауская область - 4581
Восточно-Казахстанская область - 1048
Жамбылская область - 1087
Западно-Казахстанская область - 2899
Карагандинская область - 3649
Костанайская область - 707
Кызылординская область - 1063
Мангистауская область - 1156
Павлодарская область - 846
Северо-Казахстанская область - 643
Туркестанская область - 797

Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество выздоровевших казахстанцев не 35 137 человек, как сообщалось ранее, а 31 277 - на 3860 человек меньше.


Источник: Tengrinews.kz
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