Минздрав серьезно ошибся в подсчете победивших коронавирус казахстанцев

В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили об ошибке в подсчете данных о вылечившихся пациентах, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.



"В связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), просим считать следующие цифры верными:



город Нур-Султан - 3476

город Алматы - 3914

город Шымкент - 2152

Акмолинская область - 1017

Актюбинская область - 700

Алматинская область - 1542

Атырауская область - 4581

Восточно-Казахстанская область - 1048

Жамбылская область - 1087

Западно-Казахстанская область - 2899

Карагандинская область - 3649

Костанайская область - 707

Кызылординская область - 1063

Мангистауская область - 1156

Павлодарская область - 846

Северо-Казахстанская область - 643

Туркестанская область - 797



Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277", - говорится в сообщении.



Таким образом, общее количество выздоровевших казахстанцев не 35 137 человек, как сообщалось ранее, а 31 277 - на 3860 человек меньше.