Минздрав серьезно ошибся в подсчете победивших коронавирус казахстанцев

В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили об ошибке в подсчете данных о вылечившихся пациентах, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
"В связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), просим считать следующие цифры верными:
город Нур-Султан - 3476 город Алматы - 3914 город Шымкент - 2152 Акмолинская область - 1017 Актюбинская область - 700 Алматинская область - 1542 Атырауская область - 4581 Восточно-Казахстанская область - 1048 Жамбылская область - 1087 Западно-Казахстанская область - 2899 Карагандинская область - 3649 Костанайская область - 707 Кызылординская область - 1063 Мангистауская область - 1156 Павлодарская область - 846 Северо-Казахстанская область - 643 Туркестанская область - 797
Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее количество выздоровевших казахстанцев не 35 137 человек, как сообщалось ранее, а 31 277 - на 3860 человек меньше.
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