Минздрав ответил на заявления о неизвестной пневмонии в Казахстане

Министерство здравоохранения ответило на заявления в СМИ о "неизвестной, более смертоносной пневмонии" в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
В своем официальном сообщении Минздрав подчеркивает, что информация не соответствует действительности.
"В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности".
"Следует отметить, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней – МКБ-10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирована клинически или эпидемиологически, например, имеется симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена. Казахстан в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции. 9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения - в том числе согласно классификации МКБ-10 "вирусные пневмонии неуточненной этиологии", - говорится в сообщении ведомства. ⠀ "Таким образом, Министерство здравоохранения подчеркивает, что сообщения китайских СМИ не соответствует действительности".
Ранее сообщалось, что в июне от пневмонии умерло 628 казахстанцев, а заболеваемость выросла на 55 процентов по сравнению с шестью месяцами прошлого года. Казахстанский доктор медицинских наук Равиля Егембердиева считает, что "в сегодняшней ситуации пневмония - это проявление коронавирусной инфекции".
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