«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Июля
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 410.7 KZT
  • €1 = 465.28 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Минздрав ответил на заявления о неизвестной пневмонии в Казахстане

Просмотров:959 Опубликовано: Сегодня, 08:04
Минздрав ответил на заявления о неизвестной пневмонии в Казахстане
Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения ответило на заявления в СМИ о "неизвестной, более смертоносной пневмонии" в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В своем официальном сообщении Минздрав подчеркивает, что информация не соответствует действительности.

"В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус.
Министерство здравоохранения официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности".

"Следует отметить, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней – МКБ-10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирована клинически или эпидемиологически, например, имеется симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена.
Казахстан в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции.
9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения - в том числе согласно классификации МКБ-10 "вирусные пневмонии неуточненной этиологии", - говорится в сообщении ведомства.

"Таким образом, Министерство здравоохранения подчеркивает, что сообщения китайских СМИ не соответствует действительности".

Ранее сообщалось, что в июне от пневмонии умерло 628 казахстанцев, а заболеваемость выросла на 55 процентов по сравнению с шестью месяцами прошлого года. Казахстанский доктор медицинских наук Равиля Егембердиева считает, что "в сегодняшней ситуации пневмония - это проявление коронавирусной инфекции".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лана (Посетители) Сегодня, 09:58
Заврались совсем((( в марте и апреле всех, кто заболел простудными заболеваниями ,хватали и в инфекционные отделения закрывали- увеличивали статистику по коронавирусу. А в июне сообщили, что 74 человека в Жана Озене умерли от пневмонии, а не от ковид....теперь оказывается, что это пневмония результат коронавирусной инфекции.. Такое впечатление, что сами не понимают, что происходит....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Multiverse (Посетители) Сегодня, 09:54
Те кто не верит в опасность до сих пор, или на распутье и недоумении что происходит, вы глаза откройте и мировую прессу почитайте. Во всех странах пневмония это вирусная/ковидная, наличие пневмония это один из клинической картины сарсков2. 415 смертей от пневмонии за неделю. Эти цифры не включены в статистику COVID-19
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:50
Полная чушь, у морга стоят люди чтобы оформить умерших у всех в бумагах пишится причина смерти пневмании.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 09:42
veselaya,
Евгений Сахаров,
mer,
Раз этот недуг касается нашей дыхательной системы,для пользы надо кушать много жирного. Сало,курьдючный жир,смалец это всё помогает лёгочникам и туберкулёзникам,не говорю про медвежий и барсучий жир у нас его нет. Это как вспомогатель при мекаментозном лечении и конечно же не панацея но.......
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 mer (Посетители) Сегодня, 09:26
Что то нам не договаривают, пневмоний много, но при этом говорят, что большинство это не ковидные. Тогда какие, и от чего? Коллега по работе скончался...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Guz
 veselaya (Посетители) Сегодня, 09:09
Главное, что эта пневмония и смертность от неё не входит в статистику короновируса!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 09:01
Ну конечно - сопли утерли и на работу в обнимку с пневмонией
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика