За сутки в Казахстане выявили 1726 больных коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz. ⠀ Из них 936 без клинических проявлений. ⠀ В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 180/ 89 город Алматы - 217 / 73 город Шымкент - 49 / 22 Акмолинская область - 34 / 27 Актюбинская область - 49 / 27 Алматинская область - 108 / 68 Атырауская область - 336/ 229 Восточно-Казахстанская область - 121 / 52 Жамбылская область - 48 / 38 Западно-Казахстанская область - 99 / 39 Карагандинская область - 120 / 68 Костанайская область - 121 / 78 Кызылординская область - 63 / 30 Мангистауская область - 52 / 51 Павлодарская область - 52 / 15 Северо-Казахстанская область - 50 / 19 Туркестанская область - 27 / 11 ⠀ Всего в стране выявлено 54747 заболевших.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz