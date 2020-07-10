«Салют нам не нужен»: Общественники подают в суд на акимат столицы

Общественное объединение инвалидов подает два иска в суд на столичный акимат. В одном случае активисты возмущены проведенным салютом в день столицы в разгар пандемии. В другом — ремонтом флагштока, передает «Первый канал Евразия».
По мнению общественников, все средства, потраченные на салют, а это примерно 1,5 млрд тенге, надо было направить на лечение больных. Общественники настаивают: действия акимата не оправдывает то, что деньги выделили спонсоры. Кроме того, салют был проведен с нарушениями закона о тишине.
«Если кто-либо проводит шумные мероприятия после 23.00, то должно следовать наказание, поскольку после 23.00 люди ложатся спать, и они имеют право на тишину. Это прямое нарушение кодекса об административных правонарушениях и сейчас салют был абсолютно неуместен, и я считаю, это с моральной точки зрения просто недопустимо было. Многие пациенты, многие люди отреагировали на это очень негативно», — говорит президент общественного объединения «Народный голос», юрист Даулет Альмурат.
Что касается еще одного иска по ремонту флагштока для самого большого флага страны, активисты не согласны с утвержденным бюджетом в 1,5 млрд тенге. По их мнению, в ремонте вовсе нет необходимости.
Сейчас оба заявления находятся на рассмотрении в суде.
Стоит отметить, что ранее общественники подавали иск из-за ремонта дорог на одних и тех же участках в черте города, но суд отказал в рассмотрении, так как объединение не оплатило государственную пошлину в размере 30 млн тенге, заявили активисты.
Напомним, 6 июля в акимате подтвердили, что салют ко Дню столицы все-таки состоится и его покажут в онлайн-режиме.
Многие астанчане таким решением остались недовольны, возмущались и жители других регионов.
В этой связи известный казахстанской певец Димаш Кудайберген высказал свое недовольство в Сети.
Позже в управлении культуры акимата столицы ответили на критику, заверив, что праздничный салют провели для поднятия настроения.
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