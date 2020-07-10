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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев поставил под вопрос состав правительства

Просмотров:2461 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Токаев поставил под вопрос состав правительства
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если ситуация не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе, передает Tengrinews.kz.

"Я надеюсь, что ситуация улучшится за две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом составе", - привел слова Президента Twitter Акорды (перевод Tengrinews.kz с государственного языка).

Токаев заявил, что никто не слушал мнение главного санитарного врача.

"Не хватало профессиональных навыков и организационной работы. В результате мы получаем гуманитарную помощь и благодарим иностранных экспертов за их советы", - отметил Глава государства (перевод Tengrinews.kz с государственного языка).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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from Aktau (Посетители) Сегодня, 14:23
теперь будут играться со статисткой
 
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ssnaktau (Посетители) Сегодня, 13:23
Не умеют у нас работать превентивно,обязательно надо довести до разборок кто,когда виноват! И так во всех сферах жизни.Правительства сменяются,но никто головой не отвечает за допущенные существенные на уровне государства ошибки(халатность,непрофессионализм).Печально beat
 
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  • zhanino
  • Empro
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 13:12
...О неужели президент прислушивается к чаяниям народа... Ведь давно было ясно, что это правительство мамина самоустранилось от решения насущных проблем по устранению эпидемии коронавируса. СК-Фармация виновна в сложившемся исскуственном дефиците лекарств, правительство мамина на это закрывала глаза, а ведь это самый настоящий геноцид против своего народа и безразличие нынешней власти к сложившейся в целом ситуации в стране. Надо уже отобрать распределения лекарственных средств у двух родственников назарбаева, у кулибаева и булат назарбаева, которые в данный момент являются единоличными хозяевами всей фармацевтической отрасли и тем самым занимаются распределенением всё той же гуманитарной помощи..У них уже давно не осталось не совести ни чести обрекают простой народ на вымирания. Так, что будет наконец то правильным решением отправить всё правительство в отставку и с каждого министра спросить за многомиллиардные растраты из бюджета.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 13:12
tolk,
Дошло до президента кто воду мутит.
 
-1
  • Мат
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  • Empro
  • ЁмоЁ
 Саt (Посетители) Сегодня, 12:31
Токаев имеет реальный авторитет не только в Казахстане, ведь он бывший зам генерального секретаря ООН. Эта должность по-факту на ступеньку выше чем глава любого из государств СНГ (кроме России).

Я думаю без проблем может устроить взбучку правительству, даже не посмотрев на желания Первого. Да и судя по-всему Назарбаев полностью доверяет Токаеву. И даёт ему самому решать что делать. По крайней мере создаётся именно такой вид.

Другое дело что один человек в таком бардаке ничего поменять не может и если в правительстве будут сидеть те, кто тянет вниз, а там таких большинство, кто ставит свои интересы выше интересов страны - тогда бардак будет только нарастать. А где брать других - не понятно. Ведь всё оккупировали родственники. А родственники зачастую в голове имеют пару извилин и те прямые!

На карте всё.
 
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None None (Посетители) Сегодня, 12:26
Ну все, через 2 недели ковид исчезнет. Правительство спасено
 
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  • Василий Кравчук
  • Neo_454
  • zhanino
  • Guz
  • ssnaktau
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:22
Что то поздно активизировался.
 
 

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