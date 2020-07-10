Токаев поставил под вопрос состав правительства

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если ситуация не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе, передает Tengrinews.kz.



"Я надеюсь, что ситуация улучшится за две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом составе", - привел слова Президента Twitter Акорды (перевод Tengrinews.kz с государственного языка).



Токаев заявил, что никто не слушал мнение главного санитарного врача.



"Не хватало профессиональных навыков и организационной работы. В результате мы получаем гуманитарную помощь и благодарим иностранных экспертов за их советы", - отметил Глава государства (перевод Tengrinews.kz с государственного языка).