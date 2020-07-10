"Продажа гуманитарной помощи": в МВК ответили на скандал в соцсетях

О "продаже гуманитарной помощи" в виде лекарства "Тамифлю" ответили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, передает Tengrinews.kz.
"Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в связи с появившейся в социальных сетях и СМИ информацией о том, что в аптеках Казахстана якобы отпускают препараты, которые прибыли в качестве гуманитарной помощи, в частности препарат "Тамифлю", сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
Пользователи в своих публикациях указали, что упаковка препарата "Тамифлю" не соответствует требованиям Республики Казахстан, потому и предположили, что препарат поступил в продажу из поступившей гуманитарной помощи", - говорится в сообщении МВК.
Подчеркивается, препарат "Тамифлю" (серия 633180, срок годности - июль 2024 года) поступил в Казахстан по процедуре разового ввоза в экспертной упаковке согласно действующему законодательству и не имеет отношения к лекарственным средствам, которые прибыли гуманитарной помощью.
"В условиях пандемии возросла потребность в препарате "Тамифлю" ("Осельтамивир"), капсулы 75 миллиграммов, вследствие чего производственные мощности не позволяют произвести необходимое количество препарата для казахстанского фармацевтического рынка. Для обеспечения возросшей потребности в препарате "Тамифлю" была осуществлена поставка препарата, произведенного на площадке Patheon Manufacturing Services Llc, США. Препарат "Тамифлю", произведенный в США, по качеству, эффективности и безопасности не отличается от зарегистрированного в РК.
Ввиду отличия упаковки от утвержденной на картонную пачку нанесен стикер с основной информацией, а также приложена инструкция по применению на государственном и русском языках. Препарат "Тамифлю" является препаратом рецептурного отпуска", - говорится в сообщении.
"Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с пандемией упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в Казахстане. В настоящее время "Тамифлю" серии препарата 633180 имеется в продаже в аптеках страны.
При возникновении вопросов касательно происхождения и качества препарата просим обращаться по контактам, указанным в приложенной к препарату инструкции", - добавили в МВК.
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