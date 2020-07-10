С 11 июля казахстанцев начнут наказывать за просроченные права и техосмотр

Ранее МВД РК признало введение ЧП в Казахстане форс-мажором, позволяющим отступить от правил, и разрешило ездить с просроченными правами и техосмотром в течение 60 дней со дня отмены чрезвычайного положения. Сегодня, 10 июля, как раз-таки последний день предоставленной отсрочки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на kolesa.kz.



С завтрашнего дня полицейские должны начать выявлять водителей с просроченными документами и наказывать.



И если права сегодня можно заменить онлайн, подав заявку на сайте egov.kz, то техосмотр придется проходить только в специализированных центрах.



К слову, согласно статьи КоАП РК «Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС», влечет предупреждение либо штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге).



Также вторая статья — «Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр», влечет штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге).