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С 11 июля казахстанцев начнут наказывать за просроченные права и техосмотр

Просмотров:2035 Опубликовано: Сегодня, 15:36
С 11 июля казахстанцев начнут наказывать за просроченные права и техосмотр
Фото: kolesa.kz
Ранее МВД РК признало введение ЧП в Казахстане форс-мажором, позволяющим отступить от правил, и разрешило ездить с просроченными правами и техосмотром в течение 60 дней со дня отмены чрезвычайного положения. Сегодня, 10 июля, как раз-таки последний день предоставленной отсрочки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на kolesa.kz.

С завтрашнего дня полицейские должны начать выявлять водителей с просроченными документами и наказывать.

И если права сегодня можно заменить онлайн, подав заявку на сайте egov.kz, то техосмотр придется проходить только в специализированных центрах.

К слову, согласно статьи КоАП РК «Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС», влечет предупреждение либо штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге).

Также вторая статья — «Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр», влечет штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге).


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 5 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:38
kann,
Не только, а взятки что отменили что ли.? :-(
 
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Саt (Посетители) Сегодня, 18:09
С завтрашнего дня полицейские должны начать выявлять водителей с просроченными документами и наказывать.


Не думаю что это правильное решение. Вот у меня как: я 15 лет проездил активно за рулём, а теперь вообще не езжу и пока не собираюсь. А потом соберусь, бац и попал на мрпэхи!

Не свободно как то. Должно быть сначала хотя бы пару предупреждений, ведь личность установить и тем самым уточнить подлинность документа сегодня - плёвое дело. Любой школьник, как говорится!
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 17:31
42500 возвращают
 
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  • Ну Ну
  • Василий Кравчук
  • HiWatch
  • ssnaktau
 kann (Посетители) Сегодня, 16:34
Наши умеют только ловит и штрафовать простой народ.
 
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  • Василий Кравчук
  • ssnaktau
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:31
Надо же как-то пополнять бюджет: экономика на боку.
 
 

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