Коронавирусной пневмонии могут дать другое название

Коронавирусной пневмонии хотят дать другое название. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Наталья Латыпова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сейчас во всем мире рассматривают возможность отойти от термина "коронавирусная пневмония". И предлагают такие варианты, как "вирусное поражение нижних дыхательных путей", "коронавирусные пневмониты", как раз для того, чтобы сделать акцент на различии этих двух процессов: бактериальной пневмонии и коронавирусной пневмонии", - сказала доктор медицинских наук на пресс-конференции в СЦК.



Кандидат медицинских наук Нурила Малтабарова добавила, что в терминах произошла некая путаница.



"Мы углубленно занимаемся изучением коронавирусной инфекции. Видимо, в терминологии произошла путаница. То есть когда мы говорим о пневмонии, то мы больше имеем в виду бактериальную пневмонию.



Если мы говорим о коронавирусной инфекции, то здесь мы проговариваем о вирусном поражении нижних дыхательных путей. Или же мы говорим "коронавирусный пневмонит". Если бы мы правильно интерпретировали эти вещи в диагнозе, то меньше было бы вопросов", - сказала она.