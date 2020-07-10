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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Коронавирусной пневмонии могут дать другое название

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Коронавирусной пневмонии могут дать другое название
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Коронавирусной пневмонии хотят дать другое название. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Наталья Латыпова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас во всем мире рассматривают возможность отойти от термина "коронавирусная пневмония". И предлагают такие варианты, как "вирусное поражение нижних дыхательных путей", "коронавирусные пневмониты", как раз для того, чтобы сделать акцент на различии этих двух процессов: бактериальной пневмонии и коронавирусной пневмонии", - сказала доктор медицинских наук на пресс-конференции в СЦК.

Кандидат медицинских наук Нурила Малтабарова добавила, что в терминах произошла некая путаница.

"Мы углубленно занимаемся изучением коронавирусной инфекции. Видимо, в терминологии произошла путаница. То есть когда мы говорим о пневмонии, то мы больше имеем в виду бактериальную пневмонию.

Если мы говорим о коронавирусной инфекции, то здесь мы проговариваем о вирусном поражении нижних дыхательных путей. Или же мы говорим "коронавирусный пневмонит". Если бы мы правильно интерпретировали эти вещи в диагнозе, то меньше было бы вопросов", - сказала она.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Саt (Посетители) Сегодня, 18:19
Цитата: ОбывателЪ
Пневмонию вызывает не сам коронавирус, это скорее ответ нашей иммунной системы. Таким образом наш защитная система борется с вирусом, который опускаясь в нижние части бронхов проникает в альвеолы. Защитные клетки атакуют его и заполняют эти самые альвеолы жидкостью, тем самым убивая вирус но при этом вызывая воспалительный процесс в этих мельчащих пузырьках с помощью которых в наш организм попадает кислород. По сути не так страшен вирус, как ответ нашего иммунитета.


bravo

Кидайте ссылки на подобную инфу - народу будет полезно и интересно, спасибо!

Можно так же ввести в ютуб "доктор комаровский короновирус" и тоже выйдет много видео, каждое минут по сорок, где приготовлено всё и разжёвано!
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:13
Пневмонию вызывает не сам коронавирус, это скорее ответ нашей иммунной системы. Таким образом наш защитная система борется с вирусом, который опускаясь в нижние части бронхов проникает в альвеолы. Защитные клетки атакуют его и заполняют эти самые альвеолы жидкостью, тем самым убивая вирус но при этом вызывая воспалительный процесс в этих мельчащих пузырьках с помощью которых в наш организм попадает кислород. По сути не так страшен вирус, как ответ нашего иммунитета.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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