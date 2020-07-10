В Казахстане от коронавируса скончались 313 человек - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН, 11 июл – Sputnik. В Казахстане с начала пандемии от коронавируса скончались 313 человек. Об этом на расширенном заседании правительства заявил министр здравоохранения Алексей Цой.
По его словам, сейчас в Казахстане официально зафиксировано порядка 54 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом после отмены режима ЧП темпы распространения вируса резко возросли.
"Эпидемиологическая ситуация по сравнению с другими странами остается напряженной, средний прирост в странах ОЭСР и СНГ составляет 1,4%, в Казахстане – суточный прирост равен 3,3%. Выявляется порядка 1 700 человек в сутки. За время эпидемии в стране скончались 313 человек, смертность составила 1,6% на 100 тысяч населения, средняя в мире равна 4,6%", - сказал глава Минздрава.
Алексей Цой также проинформировал, что сейчас из-за большого наплыва больных в медучреждения республики, госпитализация производится в зависимости от состояния пациентов. В стационары попадают пациенты со средней и тяжелой формой заболевания.
Сейчас в Казахстане развернуто 15 тысяч инфекционных коек и 28 тысяч провизорных коек.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz