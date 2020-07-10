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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане от коронавируса скончались 313 человек - глава Минздрава

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 19:11
В Казахстане от коронавируса скончались 313 человек - глава Минздрава
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 июл – Sputnik. В Казахстане с начала пандемии от коронавируса скончались 313 человек. Об этом на расширенном заседании правительства заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, сейчас в Казахстане официально зафиксировано порядка 54 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом после отмены режима ЧП темпы распространения вируса резко возросли.

"Эпидемиологическая ситуация по сравнению с другими странами остается напряженной, средний прирост в странах ОЭСР и СНГ составляет 1,4%, в Казахстане – суточный прирост равен 3,3%. Выявляется порядка 1 700 человек в сутки. За время эпидемии в стране скончались 313 человек, смертность составила 1,6% на 100 тысяч населения, средняя в мире равна 4,6%", - сказал глава Минздрава.

Алексей Цой также проинформировал, что сейчас из-за большого наплыва больных в медучреждения республики, госпитализация производится в зависимости от состояния пациентов. В стационары попадают пациенты со средней и тяжелой формой заболевания.

Сейчас в Казахстане развернуто 15 тысяч инфекционных коек и 28 тысяч провизорных коек.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • babe
  • Андpей
 mer (Посетители) Сегодня, 19:30
Я так понимаю, там всё в облаках многие, за циферками носятся... Один умер, трагедия, сотни статистика,не более... Только запреты, и ограничения ничего не дадут. Нет никакой второй волны, это всё одна тема, и пока по нам не пройдёт основной Каток, ничего не закончится..
 
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babe (Посетители) Сегодня, 19:19
Первая ласточка к ужесточению карантина, не иначе.
 
 

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