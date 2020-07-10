В Казахстане от коронавируса скончались 313 человек - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН, 11 июл – Sputnik. В Казахстане с начала пандемии от коронавируса скончались 313 человек. Об этом на расширенном заседании правительства заявил министр здравоохранения Алексей Цой.



По его словам, сейчас в Казахстане официально зафиксировано порядка 54 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом после отмены режима ЧП темпы распространения вируса резко возросли.



"Эпидемиологическая ситуация по сравнению с другими странами остается напряженной, средний прирост в странах ОЭСР и СНГ составляет 1,4%, в Казахстане – суточный прирост равен 3,3%. Выявляется порядка 1 700 человек в сутки. За время эпидемии в стране скончались 313 человек, смертность составила 1,6% на 100 тысяч населения, средняя в мире равна 4,6%", - сказал глава Минздрава.



Алексей Цой также проинформировал, что сейчас из-за большого наплыва больных в медучреждения республики, госпитализация производится в зависимости от состояния пациентов. В стационары попадают пациенты со средней и тяжелой формой заболевания.



Сейчас в Казахстане развернуто 15 тысяч инфекционных коек и 28 тысяч провизорных коек.