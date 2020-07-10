Уволены главы ФСМС и "СК-Фармация"

Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Берик и председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов освобождены от занимаемых должностей на основании поданных заявлений, передает Tengrinews.kz.



Айбатыр Жумагулов избран председателем правления некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" в марте 2019 года. В разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий РК, АО "НУХ "Байтерек", состоял в совете директоров группы компаний Baur Kazakhstan. Был председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". С января 2017 года Жумагулов работал вице-министром национальной экономики.



Берик Шарип стал председателем правления "СК-Фармация" 21 апреля 2020 года.



Берик Шарип родился в 1981 году в Алматы.



В разные годы работал на различных позициях в структуре здравоохранения.



В 2005-2008 годах занимал разные позиции в Департаментах здравоохранения Астаны и Южно-Казахстанской области.



В 2008-2009 годах - эксперт, главный эксперт управления в Медицинском центре Управления делами Президента Республики Казахстан.



С 2009 по 2012 годы - главный юрист департамента, главный менеджер департамента, начальник отдела, управляющий директор ТОО "СК-Фармация".



С 2012 по 2017 годы - заместитель главного врача и заместитель директора по стратегическому развитию РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента".



В 2017-2018 годах - исполняющий обязанности заместителя, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения.



С мая 2018 года - заместитель председателя правления - исполняющий обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация".