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Шымкентцы скупают кумыс, как панацею от эпидемии

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 21:21
Шымкентцы скупают кумыс, как панацею от эпидемии
Иллюстративное фото
Интерес к национальному напитку вырос в связи с бушующими в стране заболеваниями. Пользу кобыльего молока отмечают? как предприниматели, так и покупатели.


Спрос превышает предложение, признаются продавцы кумыса. В национальном напитке шымкентцы ищут спасение от болезней. Пьют горожане кобылье молоко и для укрепления ослабленного иммунитета.

«Всем становится лучше, особенно кумыс полезен при заболевании верхних дыхательных путей, при бронхите, например. Я сама лечилась им, выпьешь стакан и сразу становится легче», — уверяет Патшагуль Айдаркулова, предприниматель.

Семья Айтбаевых занимается продажей кумыса много лет. Не припомнят, чтобы за кобыльем молоком люди выстраивались в очередь с раннего утра. Чтобы напитка хватило всем, не больше полутора литров — в одни руки. Выросла и цена на кумыс. Стоимость кобыльего молока до тысячи тенге за литр доходит.

Покупатели готовы платить. Горожане уверяют: за натур-продукт денег не жалко, да и на здоровье экономить не принято.

Пить кумыс рекомендуют и врачи. Реабилитолог, Айна Бакеева, уверяет национальный напиток принесет пользу. Употреблять напиток долголетия нужно в умеренных дозах стакан-полтора перед едой.

«Кумыс очень полезен для организма. Кроме того, при нынешних заболеваниях, нужно пить много воды. Для иммунитета необходима белковую пища. Но не спешите налегать на курдючный жир. Это — большая нагрузка на печень», — рассказала Айна Бакеева, врач-реабилитолог.

Есть у чудодейственного напитка и противопоказания. Кумыс не рекомендуется пить людям, страдающим острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка, аллергией на молочные продукты и непереносимостью лактозы.


Источник: otyrar.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Neo_85
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 21:57
Уйбаяй, еще куртом если закусавать то на утро под твоим будет стоять лексус 570, с номерами которые ты видел во сне.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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  • Добрых дел
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:50
Ну лучше чем тұран они рекламировали, ещё я слышела что от кумыса пьенеют.
 
 

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