Шымкентцы скупают кумыс, как панацею от эпидемии

Интерес к национальному напитку вырос в связи с бушующими в стране заболеваниями. Пользу кобыльего молока отмечают? как предприниматели, так и покупатели.
Спрос превышает предложение, признаются продавцы кумыса. В национальном напитке шымкентцы ищут спасение от болезней. Пьют горожане кобылье молоко и для укрепления ослабленного иммунитета.
«Всем становится лучше, особенно кумыс полезен при заболевании верхних дыхательных путей, при бронхите, например. Я сама лечилась им, выпьешь стакан и сразу становится легче», — уверяет Патшагуль Айдаркулова, предприниматель.
Семья Айтбаевых занимается продажей кумыса много лет. Не припомнят, чтобы за кобыльем молоком люди выстраивались в очередь с раннего утра. Чтобы напитка хватило всем, не больше полутора литров — в одни руки. Выросла и цена на кумыс. Стоимость кобыльего молока до тысячи тенге за литр доходит.
Покупатели готовы платить. Горожане уверяют: за натур-продукт денег не жалко, да и на здоровье экономить не принято.
Пить кумыс рекомендуют и врачи. Реабилитолог, Айна Бакеева, уверяет национальный напиток принесет пользу. Употреблять напиток долголетия нужно в умеренных дозах стакан-полтора перед едой.
«Кумыс очень полезен для организма. Кроме того, при нынешних заболеваниях, нужно пить много воды. Для иммунитета необходима белковую пища. Но не спешите налегать на курдючный жир. Это — большая нагрузка на печень», — рассказала Айна Бакеева, врач-реабилитолог.
Есть у чудодейственного напитка и противопоказания. Кумыс не рекомендуется пить людям, страдающим острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка, аллергией на молочные продукты и непереносимостью лактозы.
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