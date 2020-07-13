Сбежавшая из Китая вирусолог рассказала о COVID-19

Сбежавшая из Гонконга в США вирусолог Ли Мэн Янь в эксклюзивном интервью Fox News рассказала о том, что Китай знал о коронавирусе задолго до того, когда заявил об этой болезни, передает zakon.kz.
По словам ученой, ее руководители также игнорировали исследования, которые, по ее мнению, могли спасти жизни людей.
Доктор Ли-Мэн Янь утверждает, что она одна из первых в мире, кто изучал COVID-19. В 2019 году она получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ доктора Лео Пуна задание проанализировать выборку странных, похожих на SARS случаев заболевания в материковом Китае.
Ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний и друг доктора Янь рассказал ей еще 31 декабря, что вирус может передаваться от человека к человеку. То есть значительно раньше, чем это признали официальный Пекин и ВОЗ.
Свои результаты она представила начальству. Однако, по ее словам, они проигнорировали проведенные исследования и посоветовали ей "не пересекать черту". Янь заявила, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, но ничего не предпринял.
Врачи и исследователи, которые открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали, отмечает доктор. Жители города Ухань, который впоследствии стал центром эпидемии, хранили молчание, а других предупредили, чтобы они не расспрашивали их о подробностях.
ВОЗ и Китай категорически отрицают заявления о сокрытии коронавируса. ВОЗ также отрицает, что Янь и другие исследователи когда-либо работали непосредственно на организацию.
Причина, по которой я приехала в США - донести правду, - сказала она.
Теперь женщина боится за свою жизнь. Она добавила, что если попытается рассказать свою историю в Китае, ее просто "похитят и убьют". Также она выразила сожаление, что жизнь ее близких и друзей находится в опасности.
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