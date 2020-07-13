За сутки в Казахстане выявлено 1 646 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев выявлено в Атырауской области, Алматы, Карагандинской области, Нур-Султане



НУР-СУЛТАН - 13 июл, Sputnik. В Казахстане за сутки выявлено 1 646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 689, бессимптомных носителей - 957, сообщает Минздрав.



Всего в стране подтверждено 59 899 случаев, из них:



в Атырауской области - 7 928 (+266),

в городе Алматы - 7 591 (+231),

в городе Нур-Султан - 6 688 (+123),

в Карагандинской области - 6 244 (+176),

в городе Шымкент - 4 067 (+81),

в ЗКО - 3 990 (+99),

в Алматинской области - 3 130 (+34),

в ВКО - 3 012 (+100),

в Туркестанской области - 2 230 (+10),

в Жамбылской области - 2 189 (+71),

в Актюбинской области - 2 178 (+63),

в Мангистауской области - 2 049 (+107),

в Павлодарской области - 1 803 (+77),

в Кызылординской области -1 784 (+54),

в СКО - 1 723 (+70),

в Акмолинской области - 1 688 (+35),

в Костанайской области - 1 605 (+49).



Выздоровели от коронавируса 33 814 человек, скончались 375.



В Казахстане 13 июля объявлено днем общенационального траура по умершим от коронавируса.