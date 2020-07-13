За сутки в Казахстане выявлено 1 646 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев выявлено в Атырауской области, Алматы, Карагандинской области, Нур-Султане
НУР-СУЛТАН - 13 июл, Sputnik. В Казахстане за сутки выявлено 1 646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 689, бессимптомных носителей - 957, сообщает Минздрав.
Всего в стране подтверждено 59 899 случаев, из них:
в Атырауской области - 7 928 (+266), в городе Алматы - 7 591 (+231), в городе Нур-Султан - 6 688 (+123), в Карагандинской области - 6 244 (+176), в городе Шымкент - 4 067 (+81), в ЗКО - 3 990 (+99), в Алматинской области - 3 130 (+34), в ВКО - 3 012 (+100), в Туркестанской области - 2 230 (+10), в Жамбылской области - 2 189 (+71), в Актюбинской области - 2 178 (+63), в Мангистауской области - 2 049 (+107), в Павлодарской области - 1 803 (+77), в Кызылординской области -1 784 (+54), в СКО - 1 723 (+70), в Акмолинской области - 1 688 (+35), в Костанайской области - 1 605 (+49).
Выздоровели от коронавируса 33 814 человек, скончались 375.
В Казахстане 13 июля объявлено днем общенационального траура по умершим от коронавируса.
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