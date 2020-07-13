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В Казахстане снова пытаются запретить чиновникам иметь счета за рубежом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:19
В Казахстане снова пытаются запретить чиновникам иметь счета за рубежом
Фото: lsm.kz
В Казахстане в очередной раз хотят запретить госслужащим иметь счета и активы в иностранных банках, передает LS.

Об этом говорится в концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции", опубликованной профильным агентством.

"Предлагается вновь проработать вопрос введения ограничения для госслужащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супруг (супругов), несовершеннолетних детей по открытию и владению счетами (вкладами), хранению наличных средств и пользованию иностранных фининструментов в зарубежных банках, расположенных за пределами Казахстана", – сообщается в документе.

В проекте добавили, что принятие закона позволит, во-первых, подвести окончательную черту под возможностью госслужащим иметь финансовые интересы в иностранных государствах и тем более находиться в зависимости от иностранных кредитных организаций, банков, компаний. Это исключает возможность лоббирования зарубежными странами и коммерческими структурами своих интересов, в том числе и идущих вразрез с интересами государства посредством финансового влияния на чиновников.

Во-вторых, минимизируются возможности для создания коррупционных схем государственных служащих и вывода добытых преступным путем денежных средств в иностранные организации.

В-третьих, принятая мера имеет и определенное политическое значение, поскольку демонстрирует готовность Казахстана к ужесточению борьбы с коррупцией в государственной системе и повышению контроля за деятельностью госслужащих.

Отметим, что документ находится на публичном обсуждении до 20 июля этого года.

Напомним, что для борьбы с оттоком средств в офшоры в Казахстане разработан проект Комплексного плана по сокращению операций с данными юрисдикциями на 2017-2019 годы. В Комитете госдоходов рассказали о предлагаемых мерах в этом направлении.


Источник: lsm.kz
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