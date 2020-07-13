Правила госрегистрации ввезенных из Армении авто планируют изменить в Казахстане

Астана. 12 июля. КазТАГ – Правила государственной регистрации ввезенных из Армении автомобилей планируют изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«В Правилах государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства (…) пункт 16-1 изложить в следующей редакции: «16-1. Для совершения регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года владельцами представляются: 1) документ, удостоверяющий личность; 2) документы об уплате сбора за государственную регистрацию в соответствии с пунктом 4 статьи 553 Налогового Кодекса Республики Казахстан и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан; 3) СРТС и ГРНЗ на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения; 4) свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства по форме согласно приложению 17 к ТР ТС 018/2011 или протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с Национальным стандартом СТ РК 1418 «Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования», в случае наличия в идентификационном номере менее 17 знаков», - говорится в проекте приказа министерства внутренних дел РК.



Таким образом, ожидается расширение подпункта 4) пункта 16-1 действующих правил, который сейчас гласит: «свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства по форме согласно приложению 17 к ТР ТС 018/2011, в случае наличия в идентификационном номере менее 17 знаков».



«Пункт 53 изложить в следующей редакции: «53. В случае замены кузова легкового автомобиля или автобуса, шасси грузового автомобиля, в том числе на другую модель (модификацию), в СРТС ставятся прежние год выпуска, марка, модель транспортного средства. В графе СРТС «Особые отметки» производится запись «Замена кузова» с указанием даты соответствующего изменения. При замене рамы или несущего кузова, владельцем транспортного средства предоставляется протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства», - сказано в проекте приказа.



Последнее предложение в данной цитате в действующих правилах отсутствует и тоже является планируемым дополнением.



«В рамках реализации постановления правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения», - гласит обоснование предложенных поправок.