Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"

Заведующий центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" в Алматы Мынжылкы Бердихождаев попросил Министерство здравоохранения "прекратить игры со статистикой" и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус, передает Tengrinews.kz.Свое обращение он опубликовал в Facebook. По его мнению, данные, приведенные на официальном сайте Сoronavirus2020.kz, не соответствуют действительности."По данным сайта, в Казахстане идет смертельная пневмония, которая не связана с коронавирусом. По данным этого сайта, в Казахстане на самом деле появилась новая пневмония, приводящая к смерти!Игру со статистикой нужно прекращать! Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи", - пишет врач.Напомним, китайские СМИ сообщили о "неизвестной пневмонии" в Казахстане, "более смертоносной, чем коронавирус".Минздрав позже опроверг это заявление. Однако ВОЗ считает, что имеющиеся случаи пневмонии в Казахстане "были просто неправильно диагностированы"."Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов", - отметили в организации.О происходящем высказался и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию с "неизвестной пневмонией" "чрезвычайной" и поручил министру здравоохранения Алексею Цою принять меры.По данным Сoronavirus2020.kz, в Казахстане от коронавируса скончались 375 человек. Число заразившихся выросло до 59 899.