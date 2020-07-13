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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"

Просмотров:1480 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
Кадр из видео
Заведующий центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" в Алматы Мынжылкы Бердихождаев попросил Министерство здравоохранения "прекратить игры со статистикой" и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус, передает Tengrinews.kz.

Свое обращение он опубликовал в Facebook. По его мнению, данные, приведенные на официальном сайте Сoronavirus2020.kz, не соответствуют действительности.

"По данным сайта, в Казахстане идет смертельная пневмония, которая не связана с коронавирусом. По данным этого сайта, в Казахстане на самом деле появилась новая пневмония, приводящая к смерти!

Игру со статистикой нужно прекращать! Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи", - пишет врач.

Напомним, китайские СМИ сообщили о "неизвестной пневмонии" в Казахстане, "более смертоносной, чем коронавирус".

Минздрав позже опроверг это заявление. Однако ВОЗ считает, что имеющиеся случаи пневмонии в Казахстане "были просто неправильно диагностированы".

"Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов", - отметили в организации.

О происходящем высказался и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию с "неизвестной пневмонией" "чрезвычайной" и поручил министру здравоохранения Алексею Цою принять меры.

По данным Сoronavirus2020.kz, в Казахстане от коронавируса скончались 375 человек. Число заразившихся выросло до 59 899.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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mer (Посетители) Сегодня, 15:20
Людей я могу сказать ,лечат по протоколу,а результат такой,люди выживают только чисто на своём сильном иммунитете, а у кого слабый ,уходят в мир иной. Получается врачи способствуют гибели людей,не специально,ведь у них протокол,и с них ничего потом не спросишь,инструкция... Короче полный треш...
 
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  • mer
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:13
Я чё заметил врачи открыто говорят об упущениях Минздрава, а вот полицейские и судьи молчат. У них что нет таких упущений или все гладко?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лана
  • синдбад
  • mer
 elek (Посетители) Сегодня, 13:22
Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи", - пишет врач.

И кто за это ответит???
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:44
Почему Казахстан официально не попросит помощи у той же России и других стран, не деньгами а реальной помощи, специалистами, лекарствами, методами лечения и т.д. Такое ощущение что просто сидит власть охает и ахает и ждёт что само всё утихнет.
 
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  • DAD
  • mer
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:23
Также не точная, не правдивая, вводящая в заблуждение информация плодит ещё больший мрак в головах у дремучих людей!
Одно дело когда про политику они людей дурят, а тут это на прямую в смертях выливается! Давайте вспомним прошлогодний сериал Чернобыль, чем нынешний Казахстан отличается от того показанного мракобесия в сериале ?!
 
 

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