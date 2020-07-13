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Почему протокол лечения коронавируса постоянно меняется, объяснила пульмонолог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:50
Почему протокол лечения коронавируса постоянно меняется, объяснила пульмонолог
Фото:elements.envato.com
Главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова пояснила, почему в Казахстане постоянно меняются рекомендации по лечению коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вирус не просто поражает верхние дыхательные пути. Есть пациенты, у которых коронавирус вызывает только проявления ринита или фарингита. Если же он спускается в нижние дыхательные пути, то развивается так называемая пневмония. Хотя на самом деле клиническая картина этого заболевания свидетельствует о том, что это нетипичная пневмония. Поражаются сосуды легких, мелкие капилляры, развивается сгущение крови, гипертромбозы в большом количестве. Поэтому пациенты ощущают это как сильную одышку. У них развивается дыхательная недостаточность", - пояснила Касенова на брифинге в СЦК.

Она объяснила, что коронавирусная инфекция - новая болезнь для всего мира, поэтому устойчивых знаний по ней еще нет.

"Знания, которые мы получаем, постоянно обновляются. Раньше мы такую болезнь не знали. Врачи каждый раз обновляют свою информацию. И это же связано с тем, что очень часто меняются клинические протоколы по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. И даже та группа московских врачей, которая приехала в Казахстан, они тоже говорят, что их клинические протоколы и рекомендации называются временными. У них (в России. - Прим.) тоже готовится восьмая версия этих рекомендаций. Мы много узнаем об этой болезни, то, что не предполагали, и то, что мы сейчас видим у наших пациентов. И в связи с этим меняются подходы к диагностике, тактике лечения и ведения этих пациентов", - пояснила она.


Источник: Tengrinews.kz
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