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МВД и Минздраву поручили усилить работу по карантину

Просмотров:955 Опубликовано: Сегодня, 17:13
МВД и Минздраву поручили усилить работу по карантину
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
МВД, Минздраву и акиматам поручили усилить работу, направленную на устранение выявляемых нарушений карантинного режима, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Сообщается, что на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова был принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане.

"В связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм министерствам здравоохранения, внутренних дел, акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп с принятием всех мер, направленных на устранение выявляемых нарушений карантинного режима (для физических лиц предусмотрен административный штраф на сумму 30 МРП, для юридических лиц - 230 МРП)", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, на сегодня в регионах сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов.

"В страну доставлено 3,5 миллиона упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены между регионами. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных средств", - отмечается пресс-релизе.

"Все строгие ограничительные меры в стране были приняты. Теперь с привлечением потенциала всех общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного режима до каждого жителя нашей страны, вплоть до отдельного района, поселка и двора", - цитирует пресс-служба вице-премьера Ералы Тугжанова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:29
По улицам и магазинам люди без масок ходят, дети толпами на игровых площадках играют без масок...
 
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  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 19:15
Опять запреты, угрозы, штрафы, а что нибудь из этого изменит ситуацию? Проходили уже. Балбесы не компетентные, на большего мозгов и не уродилось. Народ грабят по чёрному, цены задрали, в том числе и на продовольствие, и всё угрожают, ничего, скоро вам бошки поотрывают, допрыгаетесь.
 
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  • babe
  • tolk
  • mer
  • leo529
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 18:02
Когда в марте и апреле вводили режим ЧП, такие страны как Канада, Япония, Турция, я специально беру страны которые не граничат между собой. Они быстро развернули мобильные госпитали, сделали запас необходимых медикаментов, а так же аппараты ивл. Посмотрите на графики заболеваемости в этих странах! И что сделали в Казахстане? Ровно ничего! В данной ситуации идёт обогощение ,,кучки" аптечных и акиматовских алигархов за счёт жизней простых граждан. Власть просто проср****ла, карантин во время режи ЧП. А теперь? А теперь ,,лохдаун" это как бы и то и другое, но конкретной формулировки нет. Так и спросить не с кого, да и нечего!

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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  • leo529
 babe (Посетители) Сегодня, 17:59
Я вот сейчас переболела с семьей. Слава богу все живы здоровы остались, но было потрачено практически 200 тыс на проведение кт, приобретение лекарств и тд. На что жить, объясните , если не работать ?
 
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  • Neo_454
  • leo529
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:59
Как *красиво* поют... всё есть,а мы тока нарушаем(простые граждане).
 
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  • babe
  • Добрых дел
 Asker2209 (Посетители) Сегодня, 17:47
Какие штрафы, людям лекарства покупать не на что, и то которых уже нет, платите по 50000 каждому, тогда будут сидеть дома, как вы правительство не поймёте людям нужно на что то жить, создайте условия для карантина
 
 

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