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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выплату в 42 500 тенге возобновят нуждающимся в Казахстане

Просмотров:4833 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Выплату в 42 500 тенге возобновят нуждающимся в Казахстане
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 13 июл – Sputnik. Пособие в 42 500 тенге выплатят нуждающимся казахстанцам в связи с продлением карантина. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тысячи тенге за июль нуждающимся", - написал Токаев в Twitter.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели, сообщил ранее глава государства. Правительственная комиссия озвучит подробности во вторник, 14 июля.

Ранее в правительстве заявляли, что нет основания платить пособие в 42 500 тенге в период новых ограничений, так как режим чрезвычайного положения завершен. Повторный карантин изначально вводили на две недели – с 5 по 19 июля.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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montgomery (Посетители) Сегодня, 19:56
Pontilimo1980, обратитесь в банк напрямую. Мне дали отсрочку, пока до сентября. Народный/Казкомм
 
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montgomery (Посетители) Сегодня, 19:56
Pontilimo1980, обратитесь в банк напрямую. Мне дали отсрочку, пока до сентября. Народный/Казкомм
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 19:52
Мэлс,
Да я законопослушный гражданин не хочу нарушать. Но и платить не могу .
К бабушке в Россию не выпустят через границу если должник(.
Т.ч. не платить кредит не вариант.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Pontilimo1980
  • Шевченко 81
 Мэлс (Посетители) Сегодня, 18:57
Цитата: montgomery
Кто знает, откуда взялась эта сумма - 42.500? Из каких расчётов? Почему не по 50 тысяч или по 100? Где всё золото, накопленое мудрым правлением Елбасы? Пора потратиться. Ситуация критическая!


42500 - минимальный уровень оплаты труда. Тратиться нечем - в стране нет денег. Вся нефть принадлежит инвесторам, да и земля тоже. Все деньги потрачены на скоро начнущие ржаветь лексусы, хаты в гринпарках и прочие никому не нужные понты. Неоплаченные 90% коммерсантами налоги, моратории на проверки спекулянтов и барыг дают о себе знать. Денег больше нет.

Pontilimo1980,

Если хотите в личку номер напишу свой, если Вам звонят с банки или коллекторы дайте им этот номер. Я не грублю и не ругаюсь, но Вам звонить они больше не будут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Шевченко 81
 montgomery (Посетители) Сегодня, 18:49
Кто знает, откуда взялась эта сумма - 42.500? Из каких расчётов? Почему не по 50 тысяч или по 100? Где всё золото, накопленое мудрым правлением Елбасы? Пора потратиться. Ситуация критическая!
 
-4
  • montgomery
  • babe
  • Kompot
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Мэлс (Посетители) Сегодня, 18:46
Цитата: Pontilimo1980
Пожалуйста заморозите или закройте кредит.
Нечем платит без работы из-за карантина.
Это крик души!!!!!!
Услышьте вы тоже ведь люди. !!!!!!
SOS SOS SOS (((((((


Да не платите и всё. Ничего не будет. Лично брал кредит в 2011 году, заплатил три раза, как нужно, что бы не было уголовного преследования. Затем не платил ни разу. Уже пять лет как никаких звонков, запретов и прочего. В других банках предлагают взять ещё. Пока думаю. Ели возьму - платить не собираюсь.

Больше паритесь и тратите себе нервы, чем есть проблема. Фигня это всё. Сотрудники банка продолжают получать зарплату, владельце в списках форбс. Всё нормально. Никому вы не должны.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Шевченко 81
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 18:45
Пожалуйста заморозите или закройте кредит.
Нечем платит без работы из-за карантина.
Это крик души!!!!!!
Услышьте вы тоже ведь люди. !!!!!!
SOS SOS SOS (((((((

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Neo_85
  • tolk
  • Шевченко 81
 babe (Посетители) Сегодня, 18:38
Почему бы представителям власти не пожить на 42500? Остальную свою зарплату пустить на приобретение аппаратов ИВЛ и другой необходимой техники. Со своей поставленной задачей не справились , такое количество людей на тот свет отправили. Уголовную ответственность не понесли , так пусть хоть на 42500 поживут.
 
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  • Neo_85
  • 2garin
  • Multiverse
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:29
Нуждающимся это кому? Где разъяснения?
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:22
Ну наконец-то и теперь главное как будем мы это делать?Через телегу или егов еле работающие?
 
 

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