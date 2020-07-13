Выплату в 42 500 тенге возобновят нуждающимся в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 13 июл – Sputnik. Пособие в 42 500 тенге выплатят нуждающимся казахстанцам в связи с продлением карантина. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.



"Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тысячи тенге за июль нуждающимся", - написал Токаев в Twitter.



В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели, сообщил ранее глава государства. Правительственная комиссия озвучит подробности во вторник, 14 июля.



Ранее в правительстве заявляли, что нет основания платить пособие в 42 500 тенге в период новых ограничений, так как режим чрезвычайного положения завершен. Повторный карантин изначально вводили на две недели – с 5 по 19 июля.