Началась проверка распределения гуманитарной помощи в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
"Начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте – ТОО "СК-Фармация"... Детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков", - говорится в заявлении ведомства.
Борцы с коррупцией пообещали принять процессуальные решения по всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников "СК-Фармация".
Также Агентство по борьбе с коррупцией проверяет распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19.
Напомним, ранее в Сети предположили, что лекарства, которые прибыли с гуманитарной помощью в Казахстан из разных стран мира, начали продавать в аптеках. Позже Минздрав прокомментировал обвинения в адрес фармацевтов в продаже гуманитарной помощи.
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