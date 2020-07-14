Как будут назначать 42 500 тенге в июле

Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, как будут осуществляться выплаты 42 500 тенге в июле казахстанцам, потерявшим доход из-за усиления карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По поручению Главы государства мы принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42 500 тенге за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидульных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер", - заявил Мамин на заседании правительства.



Премьер-министр поручил Министерству труда и соцзащиты населения продолжить, как и в период ЧП, осуществление денежной помощи на продукты питания отдельным категориям населения - более миллиону человек.



"Поручаю произвести проактивно назначение адресной социальной помощи на 3-й квартал текущего года на основе имеющихся данных. А также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина", - сказал Мамин.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.