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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как будут назначать 42 500 тенге в июле

Просмотров:6256 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Как будут назначать 42 500 тенге в июле
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, как будут осуществляться выплаты 42 500 тенге в июле казахстанцам, потерявшим доход из-за усиления карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По поручению Главы государства мы принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42 500 тенге за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидульных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер", - заявил Мамин на заседании правительства.

Премьер-министр поручил Министерству труда и соцзащиты населения продолжить, как и в период ЧП, осуществление денежной помощи на продукты питания отдельным категориям населения - более миллиону человек.

"Поручаю произвести проактивно назначение адресной социальной помощи на 3-й квартал текущего года на основе имеющихся данных. А также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина", - сказал Мамин.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 13:44
А если в апреле уже подавалась заявка? Надо всё заново делать, что ли?
Опять ждать работу этого сайта, потом неделю мучаться, чтобы просто зайти на него, и ещё пару дней мучений, чтобы отправить заявку...

Действительно, столько букв сказано, а информации на 5% только...
 
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  • tolk
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:16
Как будут назначать 42 500 тенге в июле???, пока ничего на егов, непонятно, подождём чуток видать в разРАБотке...
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 11:59
Премьер-министр поручил Министерству труда и соцзащиты населения продолжить, как и в период ЧП, осуществление денежной помощи на продукты питания отдельным категориям населения - более миллиону человек.

И кому это имелось в виду инвалидам/пенсионерам одиноким или как?Одни загадки и приходится опять отгадывать гражданам!
 
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  • ЁмоЁ
  • tolk
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 11:52
А безработные на что будут существовать...не получающие пособия? Захожу на сайт egov проверяю свой социальный статус...оказывается наёмный работник, а я уволился в феврале, пенсионных отчислений естественно нет...этот сайт работает...обновляется??? Кстати зайдите и проверьте сколько у вас осталось пенсионных накоплений...ключевое слово осталось... beer2
 
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  • Сергей Владимиров
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 10:40
Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидульных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер"
Походу в этот раз работадаткли должны подавать списки своих подченненых, кто остался без работы.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 10:34
Пора давно пора.
 
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 Маряк (Посетители) Сегодня, 10:28
Куда и как должны заявки писать?
 
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 2garin (Посетители) Сегодня, 10:01
хп че сказал ...
конкретно всем будут платить : да - нет?
 
 

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