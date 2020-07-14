«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Июля
+28...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 411.66 KZT
  • €1 = 465.92 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жесткий карантин продлили до 2 августа - премьер-министр

Просмотров:1202 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Жесткий карантин продлили до 2 августа - премьер-министр
Фото из открытых источников
Премьер-министр Аскар Мамин заявил о решении продлить жесткий карантин до 2 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа", - сообщил Мамин на заседании правительства.

Он призвал казахстанцев строго придерживаться карантинных требований.

"Министерству здравоохранения, акиматам и заинтересованным госорганам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам", - поручил премьер-министр.

Ранее о продлении строгого карантина в Казахстане высказался Президент Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кинст (Посетители) Сегодня, 13:49
Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется

В какие аптеки они ходят? Вчера только прошёлся по аптекам - парацетамола нет, ампицилина нет, цепролета нет, копеечного аспирина тоже нет, и много чего нет...
"Выбросили" ГРИППГО (аптека 1-2) - взял хотя бы их.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика