Жесткий карантин продлили до 2 августа - премьер-министр

Премьер-министр Аскар Мамин заявил о решении продлить жесткий карантин до 2 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа", - сообщил Мамин на заседании правительства.



Он призвал казахстанцев строго придерживаться карантинных требований.



"Министерству здравоохранения, акиматам и заинтересованным госорганам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам", - поручил премьер-министр.



Ранее о продлении строгого карантина в Казахстане высказался Президент Касым-Жомарт Токаев.