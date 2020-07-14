Жесткий карантин продлили до 2 августа - премьер-министр

Премьер-министр Аскар Мамин заявил о решении продлить жесткий карантин до 2 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа", - сообщил Мамин на заседании правительства.
Он призвал казахстанцев строго придерживаться карантинных требований.
"Министерству здравоохранения, акиматам и заинтересованным госорганам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам", - поручил премьер-министр.
Ранее о продлении строгого карантина в Казахстане высказался Президент Касым-Жомарт Токаев.
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