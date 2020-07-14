Хватит ли казахстанцам 42,5 тыс тенге?

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о продлении карантина и возобновлении социальных выплат в размере 42,5 тыс. тенге. Эксперты высказали LS мнение о данной мере поддержки.



По словам экономиста Армана Байганова, 42,5 тыс. тенге недостаточно для населения, необходимо как минимум около 100 тыс. тенге ежемесячно в течение одного квартала.



"Поддержки в 42,5 тыс. тенге раньше было мало, а сейчас тем более. Во-первых, растет инфляция, многие продукты подорожали. Во-вторых, по моему мнению, минимальная зарплата – это устаревший показатель, который не отражает состояния экономики и населения. Думаю, власти и сами это понимают. Вместе с тем есть показатель среднемесячной зарплаты, который в I квартале составил около 200 тыс. тенге. Выплаты в половину этой суммы (100 тыс. тенге) более-менее помогли бы казахстанцам", – пояснил он.



Экономист заметил, что другой проблемой социальных выплат является то, что они не учитывают членов семей, которые находятся на иждивении у человека.



"Допустим, у женщины есть два-три иждивенца. Как семья, где социальную выплату получает всего один человек, сможет прожить на 42,5 тыс. тенге? Если бы государство хотя бы учитывало членов семей, то было бы неплохо", – высказал точку зрения Байганов и добавил, что единовременной выплаты также недостаточно.



Также собеседник LS отметил, что покупательская способность казахстанцев падает и имеет долгоиграющий характер. По примерным подсчетам Байганова, последствия будут ощущаться до полугода, потому что потребительская активность восстановится не сразу.



"Даже если люди начнут работать через месяц, у них не появится доход сразу. В итоге бизнес будет страдать из-за низкой активности на рынке. После прошлого локдауна продажи резко снизились по сравнению с докарантинным периодом. После июльского карантина падение продаж продолжится. Конечно, бизнесу на поддержание дают беспроцентный кредит, но погашать их нечем. Поэтому выплата в 42,5 тыс. тенге только в июле – это капля в море. Государству нужно более взвешенно проводить политику и оказывать финансовую помощь населению по крайней мере в течение одного квартала", – пояснил экономист.



Байганов также заметил, что пандемия коронавируса "раскрыла глаза" правительства на несовершенство статистики по безработице, когда согласно данным был один показатель, а по факту оказался другой. Он предположил, что в этот раз на получение пособий подаст половина тех, кто претендовал на выплаты в прошлый раз.



"Я думаю, механизм распределения останется прежним, потому что если что-то новое придумают, будет большая неразбериха. Народ вторичного издевательства в виде бесконечных изменений не выдержит", – предположил собеседник LS.



В свою очередь экономист Алмас Чукин высказал мнение, что социальной помощи в размере 42,5 тыс. тенге мало, но это лучше, чем ничего.



"Государство сколько может, столько дает. Эта проблема не последняя, завтра будут еще. Денег на все может не хватить. Конечно, 42,5 тыс. тенге – это немного, но ситуация у всех разная, и есть другие меры поддержки. Например, адресная помощь особо нуждающимся и другие. То, что правительство вообще решило вернуть социальные выплаты, по моему мнению, правильная мера, которая напрямую дойдет до людей. Сейчас нет времени помогать экономике. Пока будем оказывать поддержку компаниям, казахстанцы получать средства не будут. А так государство помогает непосредственно людям", – высказал свою точку зрения Чукин.



Собеседник LS отметил, ччто при подаче заявки средства получают те, кто самозанят или находится в отпуске без сохранения зарплаты. Тех же, кто остался без работы, отправляют на биржу труда. Там, по словам Чукина, условия получения пособия по безработице сложнее и дольше для выполнения. Он добавил, что в идеале лучшей поддержкой для населения было бы создание большого количества рабочих мест с конкурентной зарплатой.



Помимо этого, экономист пояснил, что карантинные меры плохо сказываются прежде всего на МСБ.



"За полгода снижение экономики составило 1,8%. При этом та часть экономики, которая рассчитана на экспорт, чувствовала себя неплохо и показала рост. Другая часть, которая связана с внутренней экономикой, очень сильно просела. Это туризм, ресторанный бизнес и другие. Для них ситуация оказалась очень тяжелой. Сейчас также удар придется по ним", – заключил Чукин.



Между тем, по данным министерства труда и социальной защиты населения, а также Центра развития трудовых ресурсов, июльское усиление карантина больше всего затронуло следующие виды деятельности:



- деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;



- деятельность SPA-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;



- деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков;



- деятельность непродовольственных магазинов более 500 м²;



- деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;



- общественный транспорт, междугородние автобусные перевозки, пассажирские железнодорожные перевозки, перевозки пригородными пассажирскими поездами (электрички, за исключением рабочих поездов).



Вместе с тем, по данным июня, численность безработных и лиц, находящихся в неоплачиваемых отпусках из-за карантина, составила 735 тыс. человек, что на 293 тыс. человек больше, чем численность безработных в I квартале 2020 года.



В декабре уровень безработицы ожидается на уровне 6,1%. Между тем LS публиковал информацию о том, что Казахстан оставил позади Россию по сокращению нуждающихся в работе.



Напомним, ранее председатель совета директоров группы компаний RESMIКайрат Мажибаев высказывал мнение о том, что в период карантина государство должно помогать людям, а не бизнесу. А НПП В Казахстане предложило возобновить соцвыплаты и увеличить их до 60 тыс. тенге.