Когда детские сады откроют в Казахстане – ответ Минобразования

НУР-СУЛТАН, 14 июл — Sputnik. Детские сады Казахстана не возобновят свою работу до конца карантина. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.



По словам министра, несмотря на запросы казахстанцев, работать детским садам все еще небезопасно.



"Пока дошкольные организации не работают. По прошествии времени карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации, будет принято решение в том числе по работе дежурных групп. Мы активно будем участвовать в этом процессе. Здесь также очень важным является обеспечение безопасности детей", - отметил глава Минобразования.



Министр также сообщил, что в младших классах, которые будут обучаться в дежурных классах, не будет школьного питания. Такое решение принято для обеспечения безопасности учеников.



Во вторник, 14 июля, на заседании правительства принято решение о начале нового учебного года в школах, колледжах и вузах Казахстана в дистанционном формате. Посещать школу смогут ученики младших классов по заявлению родителей в режиме дежурных классов.