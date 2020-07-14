Когда детские сады откроют в Казахстане – ответ Минобразования

НУР-СУЛТАН, 14 июл — Sputnik. Детские сады Казахстана не возобновят свою работу до конца карантина. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.
По словам министра, несмотря на запросы казахстанцев, работать детским садам все еще небезопасно.
"Пока дошкольные организации не работают. По прошествии времени карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации, будет принято решение в том числе по работе дежурных групп. Мы активно будем участвовать в этом процессе. Здесь также очень важным является обеспечение безопасности детей", - отметил глава Минобразования.
Министр также сообщил, что в младших классах, которые будут обучаться в дежурных классах, не будет школьного питания. Такое решение принято для обеспечения безопасности учеников.
Во вторник, 14 июля, на заседании правительства принято решение о начале нового учебного года в школах, колледжах и вузах Казахстана в дистанционном формате. Посещать школу смогут ученики младших классов по заявлению родителей в режиме дежурных классов.
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