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42 500 в июле: как и когда подать заявку

Просмотров:1003 Опубликовано: Сегодня, 14:36
42 500 в июле: как и когда подать заявку
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал подробности выплаты 42 500 тенге в июле, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"42 500 тенге будет выплачиваться по таким же правилам, как и во время ЧП, то есть гражданам, которые лишились своих доходов, это наемные работники, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

В этот раз это рассмотрено на один месяц. Оператором также назначен ГФСС. Мы в прошлый раз говорили, что средства ограничены. Правительство совместно с Нацбанком в течение недели должно решить финансовую сторону вопроса.
Мы планируем, что в пятницу откроем все порталы для подачи заявок, а с понедельника планируем начать выплату", - сообщил министр на брифинге в СЦК.

По его словам, 17 июля начнется прием заявок на получение выплаты.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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