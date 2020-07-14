42 500 в июле: как и когда подать заявку

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал подробности выплаты 42 500 тенге в июле, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"42 500 тенге будет выплачиваться по таким же правилам, как и во время ЧП, то есть гражданам, которые лишились своих доходов, это наемные работники, индивидуальные предприниматели и самозанятые.



В этот раз это рассмотрено на один месяц. Оператором также назначен ГФСС. Мы в прошлый раз говорили, что средства ограничены. Правительство совместно с Нацбанком в течение недели должно решить финансовую сторону вопроса.

Мы планируем, что в пятницу откроем все порталы для подачи заявок, а с понедельника планируем начать выплату", - сообщил министр на брифинге в СЦК.



По его словам, 17 июля начнется прием заявок на получение выплаты.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.