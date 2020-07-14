42 500 тенге для самозанятых: ЕСП платить не надо

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, то самозанятым казахстанцам не нужно будет уплачивать единый совокупный платеж (ЕСП) при подаче заявки на социальную выплату в 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Что касается самостоятельно занятых граждан. На этот раз мы не будем идти по пути неформально самозанятых. Потому что в период ЧП все, кто считал себя таковыми, уплатили один раз ЕСП, поэтому на этот раз никто платить ЕСП не будет. Таких требований не будет. Мы будем ориентироваться на тот платеж, который они сделали в период ЧП", - сказал Нурымбетов на онлайн-брифинге в СЦК.



"Самозанятые в данном случае будут подавать заявления. Конечно же, если он плательщик регулярный, вообще вопросов не возникает. А те, которые заплатили один раз в период ЧП, мы, как и в прошлый раз, просто проверим на предмет того, что за это время мы привлекли его на какие-то работы, Дорожную карту занятости, или по программе "Енбек". Мы проверим является ли он получателем пенсий и пособий по другим основаниям. Механизмы доработаем и четверг дополнительно сообщим", - добавил министр.



Ввыплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.