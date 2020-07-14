«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Июля
+28...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 468.66 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев предупредили о возможном мошенничестве на теме 42 500 тенге

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Казахстанцев предупредили о возможном мошенничестве на теме 42 500 тенге
Фото из открытых источников
Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, каким ресурсам стоит доверять при подаче заявки на получении 42 500 тенге, чтобы не стать жертвой мошенников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На онлайн-брифинге Биржана Нурымбетова спросили, есть ли вероятность, что со стартом выплат активизируются мошенники.

"И в прошлый раз было немало таких лиц, которые предлагали различные услуги, в том числе порталы, фейковые Telegram-боты, рассылали SMS. Поэтому убедительная просьба не поддаваться таким предложениям", - сказал министр труда и социальной защиты.

Биржан Нурымбетов перечислил официальные ресурсы, которым можно доверять.

"Будут работать официальные порталы и сайты. Это 42500.enbek.kz, официальные сайты электронного правительства. Как и в прошлый раз, будут 18 Telegram-ботов официальных, адреса которых дадим позже. На другие порталы просим заявки не отправлять, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий. А также просим руководствоваться только той информацией, которую дает Министерство труда", - попросил министр.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика