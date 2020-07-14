Казахстанцев предупредили о возможном мошенничестве на теме 42 500 тенге

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, каким ресурсам стоит доверять при подаче заявки на получении 42 500 тенге, чтобы не стать жертвой мошенников, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На онлайн-брифинге Биржана Нурымбетова спросили, есть ли вероятность, что со стартом выплат активизируются мошенники.



"И в прошлый раз было немало таких лиц, которые предлагали различные услуги, в том числе порталы, фейковые Telegram-боты, рассылали SMS. Поэтому убедительная просьба не поддаваться таким предложениям", - сказал министр труда и социальной защиты.



Биржан Нурымбетов перечислил официальные ресурсы, которым можно доверять.



"Будут работать официальные порталы и сайты. Это 42500.enbek.kz, официальные сайты электронного правительства. Как и в прошлый раз, будут 18 Telegram-ботов официальных, адреса которых дадим позже. На другие порталы просим заявки не отправлять, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий. А также просим руководствоваться только той информацией, которую дает Министерство труда", - попросил министр.